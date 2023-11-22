В проактивном режиме

Для увеличения пропускной способности

– В рамках поручения Главы государства по развитию транспорт­но-логистического потенциала респуб­лики особое внимание уделяется транзитным перевозкам. Объем контейнерных перевозок в 2022 году увеличился на 29% по сравнению с предыдущим. За последнее время значительно вырос объем транзитных грузов из Китая в Европу и соседние страны через Казахстан, – отметил министр транспорта Марат Карабаев.

За 10 истекших месяцев железнодорожным транспортом перевезено 246 млн тонн грузов. Это более чем на 3% больше по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года. Ожидается, что до конца 2023-го показатель достигнет 300 млн тонн.

В настоящее время железная дорога полностью обеспечивает потребности экономики Казах­стана в экспортном направлении. С начала года экспорт­ные перевозки достигли 70,7 млн тонн, увеличившись на 8,5%. В своем докладе глава ведомства подчерк­нул активный рост транзитных перевозок: за 10 месяцев их объем увеличился на 19%. При этом на 15% выросли контейнерные перевозки.

Повышение объема пассажирских перевозок за отчетный период было более умеренным – на 2,5%, или до 16,6 млн пассажиров.

Как доложил Марат Карабаев, в рамках исполнения поручений Главы государства ведется работа по дальнейшему развитию транспортно-логистического потенциала республики.

Это касается строительства новых и ремонта существующих железнодорожных линий, модернизации узловых станций, обновления подвижного состава, увеличения пропускной способности пограничных пунктов, совершенствования тарифной политики. Так, для снижения уровня изношенности парка в текущем году приобретено 133 локомотива, причем произведены они на отечественных заводах.

Что касается пассажирских перевозок, то в настоящее время между регионами курсируют поезда по 66 маршрутам. Их обслуживают 13 компаний-перевозчиков. Парк пассажирских вагонов насчитывает порядка 2,6 тыс. единиц, и в пиковые нагрузки возникает дефицит в 300 вагонов.

– Для повышения качества пассажирских перевозок приобретаются новые современные пассажирские вагоны. В этом году их закуплено 162, в эксплуатации – 76, а 24 вагона выйдут на маршруты до конца года. В первом полугодии следующего года будут поставлены оставшиеся 62 вагона, – проинформировал Марат Карабаев.

Министр также сообщил, что до 2029 года у отечественных заводов планируется приобрести 844 пассажирских вагона.

Как уточнил председатель правления АО «НК «Казахстан темир жолы» Нурлан Сауранбаев, для увеличения пропускной способности нацкомпания осуществляет четыре крупных инфраструктурных проекта. До 2025 года будет построено свыше 1 300 км железных дорог.

С прошлого года активно ведется модернизация железнодорожного участка Достык – Мойынты. Вдоль существующей линии укладываются вторые пути, запуск которых увеличит пропускную способность участка впятеро.

– Начато строительство железнодорожной линии в обход Алматы, которая разгрузит Алматинский узел на 40% и сократит время доставки транзитных грузов. Запуск строительства железнодорожной линии Дарбаза – Мактаарал, которая разгрузит участок Сарыагаш – Ташкент, стартует 25 ноября, – сообщил глава КТЖ.

В декабре планируется приступить к строительству железнодорожной линии Бахты – Аягоз. Новая ветка увеличит грузопоток в направлении Китая.

В свою очередь Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что железная дорога является одной из ключевых сфер транспортной отрасли и экономики страны в целом.

– Наша страна находится в центре континента, на стыке множест­ва международных транс­портных маршрутов. Каждый год растут транзитные перевозки через Казахстан между Азией и Европой. Железнодорожные грузоперевозки только между РК и КНР за прошлый год составили свыше 23 миллионов тонн. В нынешнем году этот показатель увеличился еще на 22%, – сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, в условиях быстро растущих объемов перевозок необходимо проводить планомерную работу по развитию инфраструктуры и обновлению подвижного состава. Вместе с тем на сегодняшний день наблюдается высокий износ подвижного состава и магистральных сетей, который достигает порядка 60%. Это отражается на скорости поездов и пропускной способности.

– Имеются вопросы и к оформлению грузов на границе, что сказывается на объемах транзита, экспорта и импорта. Поэтому необходимо создать для бизнеса «одно окно» с минимальными сроками рассмотрения и подготовки документов. Все службы должны работать оперативно и синхронно, – указал Алихан Смаилов.

По его словам, от населения также поступает много нареканий на деятельность КТЖ. Казахстанцы жалуются на систематические опоздания поездов, отсутствие должного сервиса, состояние пассажирских вагонов, а бизнес – на несвоевременные поставки вагонов и отгрузки, длительные процедуры различных согласований.

Глава Правительства подчеркнул: железная дорога имеет стабильно высокий спрос на машиностроительную, рельсобалочную продукцию и различное оборудование. При этом отечественные производители нередко бывают просто не задействованы в удовлетворении этих потребностей, хотя в республике есть немало серьез­ных предприятий, деятельность которых связана с железной дорогой.

– Наши производители могли бы расширять производство, создавать дополнительные рабочие места, наращивать компетенции и выпуск продукции, обеспечивать рост отечественной экономики, – сказал Алихан Смаилов.

Резюмируя, Премьер-министр поручил министерствам транспорта, финансов, сельского хозяйства, Погранслужбе, АО «ФНБ «Самрук-Казына» и КТЖ до конца года проработать вопросы упрощения процедур оформления и прохождения грузов. Сроки рассмотрения должны сократиться как минимум в два раза.

Кроме того, глава Правительства обозначил необходимость активизировать работу по обновлению парка подвижного состава, снижению уровня его изношенности до 40% к 2029 году, разработать план развития отечественного производства на основе потребностей железнодорожной отрасли.

В заключение Премьер-министр поручил проработать возможность выделения дополнительных грантов по техническим специальностям транспортной отрасли и рассмотреть вопрос создания Института развития транспорта и логистики.

Услуги качественно и оперативно

О мерах, принимаемых в сфере повышения качества оказания государственных услуг, Правительству доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

По данным главы ведомства, уже порядка 93% госуслуг оказываются в электронном виде. По сравнению с прошлым годом количество услуг, оказанных посредством гаджетов, выросло вшестеро.

Наряду с этим продолжается внедрение проактивных услуг, которые не требуют обращения граждан в гос­органы. В настоящее время их количест­во достигло 40.

– Сервисы биометрической идентификации и QR-подписания еще более упростили процесс получения электронных услуг. В рейтинге ООН Казахстан занимает восьмое место в мире по предоставлению онлайн-услуг. По развитию электронного правительства мы находимся на 28-м месте, – сообщил Багдат Мусин.

Было отмечено, что казахстанцы все чаще пользуются новыми цифровыми сервисами: электронными доверенностями, онлайн-куплей-продажей автомобилей, онлайн-оформлением ипотеки и другими. В следующем году изменится процесс назначения пенсий – он перейдет в совершенно новый формат. Разрабатываются проекты по упразднению 12 различных видов справок, требуемых при трудоустройстве, подключении к Интернету, сдаче деклараций, постановке в очередь в детский сад.

В ходе заседания была презентована платформа онлайн-сделок по недвижимости. Так, при покупке или продаже дома, квартиры или офиса не будет необходимости обращаться к нотариусу или в ЦОН, как раньше. Новый онлайн-сервис предоставляется с использованием технологий Blockchain и биометрической идентификации. Все действия и видеоматериалы, совершаемые по каждому объекту, сохраняются в электронном правительстве. Таким образом, процесс, занимавший несколько дней, сокращен до одного часа.

Другой проект – I-Qala – внедряется в ЖКХ для заключения договоров с коммунальными службами онлайн.

– Несмотря на рост числа электронных услуг, центры обслуживания населения по-прежнему пользуются спросом. Для охвата граждан электронными услугами во всех центрах функционируют секторы самообслуживания. В этих секторах граждане получают услуги самостоятельно или с помощью работников центра, – отметил председатель правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Арман Кенжегалиев.

За девять месяцев года в зоны самообслуживания обратилось 14,2 млн получателей услуг.

По словам Алихана Смаилова, предоставление электронных госуслуг – важный компонент повышения качест­ва жизни граждан.

– Как отметил Глава государства, нужно проактивно оказывать услуги на протяжении всей жизни человека. Для этого проводится реинжиниринг бизнес-процессов. Важно отойти от практики сбора заявлений и подтверж­дающих документов, когда необходимая информация уже имеется в базах данных, – обозначил Премьер-министр.

Он подчеркнул, что госорганами должны быть внедрены подходы, когда услуги оказываются «по умолчанию». Одним из таких примеров является реализованный на платформе Smart Data Ukimet проект «Цифровая карта семьи».

Вместе с тем Премьер-министр отметил, что на портале электронного правительства до сих пор недоступны 22 вида госуслуг. Среди них – признание документов об образовании, назначение жилищной помощи, продление срока аренды земельного участка.

– Граждане также жалуются на некорректные данные. Только за 10 месяцев текущего года поступило более 56 тысяч заявок на корректировку сведений. Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений, – указал Алихан Смаилов.

В этой связи Премьер поручил до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды госуслуг, которые были заявлены как электронные, а также расширить перечень проактивных услуг.

– Надо регулярно проверять фактическую работоспособность каждой госуслуги. Особое внимание уделять простоте ее получения, корректности данных и их безопасному хранению. И в целом следует оптимизировать перечень запрашиваемых документов у населения, – отметил Алихан Смаилов.

Акцент в этой работе должен быть направлен на качественное и своевременное оказание услуг бизнесу и граж­данам, в том числе лицам с особыми потребностями.