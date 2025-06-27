Прокуратура Карагандинской области совместно Департаментом полиции, Управлением образования, Департаментом по чрезвычайным ситуациям и Центром психологической поддержки организовали познавательное мероприятие для детей, которое прошло в детском лагере в рамках недели «Закон и Порядок», инициированной Главой государства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель акции - формирование у подрастающего поколения правовой культуры, осознания своих прав и обязанностей, а также уважительного отношения к закону и общественному порядку.

В программе дня - мастер-классы, встречи с представителями государственных органов, игровые занятия и викторины, посвящённые вопросам справедливости, взаимоуважения, доброты и личной ответственности. Особое внимание уделено вопросам безопасности в летний период: профилактике травматизма, правилам поведения на дорогах и на воде.

Сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям в доступной и интерактивной форме рассказали детям о необходимых мерах безопасности. Также специалисты Центра психологической поддержки провели тренинги и игровые занятия, направленные на развитие самопознания и навыков общения.

Мероприятие прошло в позитивной и дружелюбной атмосфере. Участники не только расширили свои знания, но и получили яркие впечатления.