В рамках недели «Закон и Порядок» для детей организовано познавательное мероприятие

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Прокуратура Карагандинской области совместно Департаментом полиции, Управлением образования, Департаментом по чрезвычайным ситуациям и Центром психологической поддержки организовали познавательное мероприятие  для детей, которое прошло в детском лагере в рамках недели «Закон и Порядок», инициированной Главой государства, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Иллюстративное фото: kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Цель акции - формирование у подрастающего поколения правовой культуры, осознания своих прав и обязанностей, а также уважительного отношения к закону и общественному порядку.

В программе дня - мастер-классы, встречи с представителями государственных органов, игровые занятия и викторины, посвящённые вопросам справедливости, взаимоуважения, доброты и личной ответственности. Особое внимание уделено вопросам безопасности в летний период: профилактике травматизма, правилам поведения на дорогах и на воде.

Сотрудники полиции и службы по чрезвычайным ситуациям в доступной и интерактивной форме рассказали детям о необходимых мерах безопасности. Также специалисты Центра психологической поддержки провели тренинги и игровые занятия, направленные на развитие самопознания и навыков общения.

Мероприятие прошло в позитивной и дружелюбной атмосфере. Участники не только расширили свои знания, но и получили яркие впечатления.

#закон #прокуратура #Караганда #порядок

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