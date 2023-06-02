В районе «Сарыарка» в Астане открыли новые благоустроенные дворы

В Астане в честь Международного дня защиты детей открыли дворы по пяти адресам, где проведен капитальный ремонт. Для гостей организовали развлекательную программу с аниматорами, а маленьким жителям вручили подарки, сообщает официальный сайт столичного акимата.

фото с сайта акимата Астаны

«Бюджет народного участия» – проект участия жителей в освоении выделенных средств на благоустройство. Для участия в программе астанчанам необходимо подготовить и загрузить на сайты районных акиматов план благоустройства двора или общественного пространства. Затем проект проходит проверку экспертного совета и, в случае одобрения, предлагается к голосованию. Проекты, набравшие больше всего голосов, реализуют до конца летнего сезона.

Отметим, что благоустройство включает в себя полный ремонт двора: озеленение, асфальтирование, установку бордюров, малых архитектурных форм, детских площадок и т.д.

В этом году в районе Сарыарка в рамках «Бюджета народного участия» планируется благоустроить 15 дворов. Кроме того, дополнительно обновят игровые площадки по 12 адресам.

Отметим, что с 2019 года по району в рамках проекта реализованы 54 инициативы жителей. В прошлом году в районе отремонтировали 45 дворов, из них 23 – через «Бюджет народного участия».