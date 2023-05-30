В развращении детей подозревают жителя Семея

Видеокамеры в подъезде одной из многоэтажек города Семея зафиксировали, как неизвестный мужчина зашел за маленькими девочками в лифт и начал демонстрировать им свои половые органы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Напуганные дети рассказали о случившемся родителям. Тут же в общедомовых чатах появились видео и фото незнакомца.

В полиции оперативно отреагировали на случившееся. Установили личность и задержали любителя маленьких девочек. В отношении жителя Семея завели уголовное дело по статье «Развращение малолетних». Известно лишь то, что ему 42 года.

Если его вина будет доказана, то к детям он не сможет приставать в ближайшие лет 12.