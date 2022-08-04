В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции

Директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев поделился мнением о том, какое место должны занимать маслихаты в системе государственного управления, сообщает Kazpravda.kz.

Так, по его словам, депутаты маслихатов де-юре обладают значительными полномочиями и влиянием на процесс принятия управленческих решений: утверждают бюджеты и планы развития территорий, через них проходит процесс регулирования отношений в различных сферах.

«Но в реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов и находятся под их полным контролем, выполняя лишь функции формального согласования, – считает Уразгали Сельтеев. – Это опять же следствие политической монополии одной партии, сращивания госаппарата и одной партии. А должно быть наоборот – маслихаты призваны полновесно и системно контролировать работу местной исполнительной власти. В этом суть системы сдержек и противовесов, которая необходима для недопущения перекосов в функционировании всей системы властных институтов, для упреждения и предотвращения системных ошибок. Но самое главное – для представительства интересов граждан и встраивания общественных запросов в государственную политику на местном уровне».