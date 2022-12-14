У акимов станет больше заместителей

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства РК сообщил, что в регионах планируется увеличить количество заместителей акимов, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"В целях реализации поручения главы государства по обеспечению функциональности акиматов и усилению координации по наиболее важным для населения вопросам предлагается увеличить количество заместителей акимов регионов на 1 единицу к действующему. При этом инициатива будет осуществляться в рамках лимитов, установленных для финансирования деятельности местных исполнительных органов", – заявил министр.

Также он отметил, что подходы к бюджетированию сейчас пересматриваются с акцентом на повышение самостоятельности центральных и местных органов.

"Местным уровням будут переданы дополнительные источники доходов с одновременной передачей расходных полномочий из центра. Это позволит обеспечить самодостаточность и самостоятельность регионов", – дополнил министр.