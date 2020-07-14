В режиме нон-стоп

Тои не прекращались

«Весь июнь никто не носил мас­ки, забыли про дистанцирование, проводили тои, кучу мероприя­тий»…

Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в ходе брифинга на тему «короны» чеканил каждое слово. Говорил без сантиментов, жестко. За июнь количество больных выросло в 17 раз, уровень заболеваемости – в 5 раз. По области уже больше 80 летальных исходов! Вирус день ото дня расползается по районам: в небольшом Аягозе сразу 120 заболевших, в селе Калбатау – 68. В июне две трети случаев приходились на Семей, в июле антилидером стал

Усть-Каменогорск.

Под рукой акима целая стопка листов со списком очагов «короны». Глава региона привел только один пример: житель Семея приехал к родственникам, заразил 16 человек, один из членов семьи умер.

– Мы ввели жесткие карантинные меры, ограничили движение общественного транспорта, – пояс­нил глава Восточного Казахстана. – Крупные предприятия стали подвозить работников на служебных автобусах. Это было сделано, чтобы в случае заражения отследить цепочку. Для исполнительной власти такая работа является тяжелой. Она непопулярная, вызывает недовольство людей, нарекания. Но пока у нас нет вакцины, только ограничения способны принести результат.

Волну заражений в июне-июле Даниал Ахметов назвал… паузой перед осенним пиком. Эту мысль он подчеркнул несколько раз: максимума пандемия достигнет осенью. И этот период регион должен встретить в полной готовности.

На сегодня уже создано 1 770 коек для госпитализированных с COVID-19 и 1 896 провизорных. Больницы располагают месячным объемом лекарств, в том числе 155 тыс. единиц жаропонижающих средств, 135 тыс. единиц противовирусных, 314 тыс. единиц антибиотиков. К 15 уже имеющимся компьютерным томографам приобретается еще один на 64 среза – для отдаленного Урджарского района. К 196 аппаратам ИВЛ закупается дополнительно 50. Плюс область получит 200 мониторов, 200 инфузионных помп, 2 ПЦР-лаборатории, 216 машин скорой помощи.

В аптеках, судя по официальным данным, тоже в наличии все лекарства для борьбы с ОРВИ. Правда, сами устькаменогорцы пока наблюдают другое: провизоры вывешивают листики с перечнем препаратов и внизу делают припис­ку: их бесполезно спрашивать.

За счет регионального общественного фонда всем малообеспеченным, многодетным, ветеранам, а также семьям, где есть дети с ограниченными возможностями, начали раздавать многоразовые маски. Их приготовили 470 тыс.

– Для медработников есть полуторамесячный запас средств индивидуальной защиты, – рассказал глава региона. – Мы приобрели в Китае 54 тысячи защитных одноразовых костюмов, 193 тысячи защитных масок, 22 тысячи медицинских очков. С июля начинаем производство 20 тысяч многоразовых защитных костюмов, имеющих соответствующую сертификацию. Этот запас станет основой для работы в осенние месяцы.

Спешно идет наращивание кадро­вого потенциала, дополнительно привлекли почти 150 врачей и 200 медсестер и фельдшеров. По договоренности с руководством Татарстана в область прибудут 20 опытнейших казанских специалистов – они должны помочь местным медикам.

Не время биться за «хотелки»

На сегодня загруженность инфекционных стационаров по области составляет 30%. Но это средний показатель. В Усть-Каменогорске и Семее цифра намного выше. Даниал Ахметов в ходе брифинга заявил о рекомендации не превышать порог 70%. «Если заполняется на 95%, привозят больного, идет условный отказ, сразу начинается распространение слухов о дефиците больничных коек», – посетовал аким.

В Усть-Каменогорске и Семее больницы реально работают в режиме нон-стоп. В соцсетях полно рассказов о несмолкающем на улицах вое скорых. О шквале обращений в call-центр, специально открытый в Семее для консультаций коронавирусных. О прием­ных отделениях, куда в любое время суток поступают больные в тяжелом состоянии. О врачах, продолжающих сражаться с вирусом, даже когда сами пациенты отказываются от борьбы… Число реанимационных коек, оснащенных кислородом и помпами, дос­тигло 277 и может быть в любой момент увеличено.

Парадокс, но на этом фоне по-прежнему полно тех, кто ведет себя как Фома неверующий. На днях в усть-каменогорском корпункте «Казахстанской правды» раздался звонок из Алматинской области. Женщина сердитым голосом потребовала разобраться в ситуации с Катон-Карагайским природным парком. Там от посетителей требуют ПЦР-тест сроком не более 7 дней.

– Им бы внутренний туризм развивать, а не вставлять палки в колеса, – возмущалась собеседница. – У нас всего неделя на автотур. Два дня на дорогу, и еще день терять, чтобы сдать тест? Зачем эти излишние требования?

– Вы СМИ читаете? Видите некрологи каждый день?

– Я знаю про карантин. Но жизнь-то идет…

…Вот не поспоришь, жизнь продолжается, но – в другой реальнос­ти. ВОЗ говорит о разгоняющейся пандемии. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз сравнил ситуацию с войной. Если весной большинство лишь слышали про COVID-19, про тяжелую пневмонию, то сегодня эпидемия реально так или иначе задела чуть ли не каждую семью. Представьте, что ждет в случае массовой вспышки Катон-Карагайский, Курчумский, Тарбагатайский и любой другой район, отдаленный от областного центра на 500 км. Какую помощь смогут получить жители сельской местности?

– Решение о наличии у туристов ПЦР-теста сроком не более 7 дней обусловлено заботой о здоровье жителей приграничного Катон-Карагайского района, – отметил гендиректор природного нацпарка Жанболат Тыныбеков. – В том числе заботой о здоровье сотрудников парка и их семей.

– Мы этим летом вообще отказались от приема туристов, – рассказал Евгений Юрченков, организатор экологических туров в Катон-Карагайском районе. – Вирус бушует. С 5 июля по области прекратили все автобусные перевозки между городами и районами. Для автомобилей реанимировали пропускную систему. Ситуация более чем серьезная. Сейчас точно не то время, чтобы диктовать условия. Понятно, что лето, отпуск, но что делать – год сложный. Надо набраться терпения.

ПЦР-тест с недельным сроком годности является обязательным требованием абсолютно для всех домов и баз отдыха Восточного Казахстана. Справка нужна, если поехать на Алаколь, на Бухтарминское водохранилище, в гостевые дома Риддера, Маркаколя, Катон-Карагая, в пантолечебницы – везде. На Алаколе при наличии гостиничных номеров на 12 тыс. мест занято 3,5 тыс. В областном акимате считают это абсолютно правильным. В местном курортном поселке Кабанбай даже подстраховались – открыли инфекционное отделение на 12 коек, поставили 2 аппарата ИВЛ.

Ясно, что доходы турбизнеса сегодня не те, что прежде. Но на войне как на войне: у государства в приоритете человеческая жизнь, деньги – потом.

– Мы даже приняли решение перевести оплату за все туруслуги исключительно на безналичный расчет, – заключили в Катон-Карагайском нацпарке. – Все документы на посещение оформляются только через Интернет. Все делается для того, чтобы исключить лишние контакты между людьми.