В Риддере за последние два месяца распахнули двери пять дополнительных кабинетов казахского языка

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Как рассказала руководитель городского языкового центра Куралай Садыкова, классы открыли в разных районах города, чтобы было удобно населению. Они оснащены компьютерами и досками, позволяющими использовать интерактивные методы.

– Изучать казахский язык могут все желающие, в том числе люди в возрасте, – рассказывает педагог. – Занятия построены так, чтобы сначала освоить базовый уровень А1–А2 и следом поднять знания до уровня В1–В2 и выше.

Часто преподаватели прорабатывают со слушателями бытовые ситуации из повседневной жизни, например диалоги в магазине или на автобусной остановке, кулинарные рецепты, посещение выставки. На расширение словарного запаса работают и домашние задания, предложенные в виде игры или теста на обучающих платформах. По словам Куралай, в стране созданы прекрасные интернет-проекты с поэтапным обучением и продвижением по разным уровням сложности. Например, на ресурсе Tilqural.kz выложены как простые понятные диалоги, так и электронные учебники с тес­тами на продвинутом уровне С1. На ресурсе Tilmedia.kz наряду с казахским можно «прокачать» еще и английский. Контент состоит из аудио- и видеоуроков.

– Самая любимая платформа у наших бабушек и дедушек – это Balatili.kz, – поясняет Куралай Садыкова. – Они вместе с внуками-дошколятами осваивают слова, поют, рисуют, выполняют самостоятельные работы. Вроде бы играют, но и одновременно учатся.

Массу интересных фишек содержат ресурсы, созданные в регионах научными коллективами. С ними обучение легче и занимательнее. Например, в Восточном Казахстане разработали платформу Oqimyn-til с технологией преобразователя речи в текстовый формат и наоборот. Он в основном рассчитан на молодежь. В Жамбылской области предложили мобильное приложение Qazonline с обилием визуальных эффектов. Оно больше для среднего и старшего поколений. Есть еще приложения Ана тілі, Kaz-tili.kz и другие с текстами и видеоматериалами, кратким русско-казахским разговорником.

– Контент большой, разнооб­разный, он есть в социальных сетях, – говорит филолог. – Если есть желание заговорить на государственном языке, обязательно заговоришь. Иногда достаточно даже просмотра фильмов, клипов, мультиков на YouTube. Педагоги знают, что это прекрасный способ восприятия казахского на слух.

Население Риддера – 56 тыс. человек. В местном акимате убеж­дены: открытие новых учебных кабинетов поможет как молодым специалистам, так и опытным кадрам быстрее освоиться в условиях расширения сферы государственного языка.

Дополнительные возможности создаются и в областном центре. За последнее время курсы разговорного казахского открылись в четырех торговых центрах, а городская библиотека им. О. Бокея пригласила всех желающих заниматься и в главном здании, и в отделении на бульваре Гагарина. Разумеется, бесплатно.

– Я давно хотела выучить казахский, – рассказывает жительница Усть-Каменогорска Галина Павлова. – Сейчас на пенсии, время есть. Как только в библиотеке объявили о курсах, я сразу записалась.

Теперь у Галины Игнатьевны в обязательном распорядке разговорная практика на рынке, в парке или супермаркете. Женщина специально приходит в людные места, чтобы, как она говорит, пощебетать – задать вопросы, выслушать ответы. И чем больше попыток, тем легче ей говорить в следующий раз.

Занятия ведет Салтанат Миронова – молодой специалист, которая до школы совсем не знала казахского. Родители специально отдали ее учиться на государственном языке. Первое время ей, ребенку, было сложно, непонятно. Пришлось быстро учиться, адаптироваться.

– Мы не просто разговариваем со слушателями, – поясняет преподаватель. – Мы поем, смотрим фильмы. Так гораздо проще и легче изучать язык.

Примером для Салтанат служит замечательный педагог, Профессионал с большой буквы, учитель казахского языка и литературы Надежда Шушанникова. Она душа действующего при библиотеке клуба «Кел, сөйлесейік!», где решают главную задачу – дают разговорный минимум. Слушатели курсов так же, как когда-то в школе делали домашние задания, сегодня должны побывать в магазинах, на рынках, начать разговор хотя бы с элементарного: «Сәлеметсіз бе?», «Маған жеміс керек, сүт керек».

– Потом наши ученики приходят и с восторгом делятся: «Получилось! Продавец меня поняла, ответила», – рассказывает педагог. – Вы бы видели, какое настроение у людей! Мы объяс­няем, что практиковаться можно даже просто прогуливаясь по улице. Вокруг столько визуальной информации – билборды, реклама, а еще можно проговаривать про себя номера автобусов или цены на прилавках. Методов различных очень много, каждый изучающий выбирает для себя самый удобный.

В планах у городской администрации открыть еще больше точек по изучению языка. Ориентир – именно на торговые центры, потому что, во-первых, они расположены в удобных локациях, а во-вторых, предприниматели с удовольствием предоставляют помещения. Одновременно курсы государственного языка прямо в стенах своих предприятий уже организовали, например, теплоэнергетики, машиностроители. Как заключили в акимате, знание казахского языка – как раз та сфера, где совпадают интересы населения, бизнеса и государства.