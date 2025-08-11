Глава Минтранса РФ полагает, что через два-три года доставка с помощью дронов получит развитие в России и работа курьеров станет менее востребованной. Сейчас оплата их труда часто бывает выше, чем у специалистов с высшим образованием, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Доставка с помощью дронов может стать распространенной уже в ближайшие годы, тогда профессия курьера, вероятно, «вымрет», считает российский министр транспорта Андрей Никитин.

«Есть эксперименты, связанные с доставкой дронами. Может быть, скоро курьер станет вымирающей профессией», — сказал он ТАСС.

Никитин полагает, что активное применение беспилотников в доставке может начаться через два-три года. Кроме того, ожидается «взрывной рост применения беспилотных технологий в сельском хозяйстве».

Однако прежде чем перейти к широкому использованию дронов в доставке, предстоит провести испытания и убедиться в безопасности этих технологий для людей, подчеркнул министр.

Согласно нескольким исследованиям в сфере трудоустройства за последний год, заработки курьеров в России оказались выше, чем у специалистов с высшим образованием. Например, в анализе, проведенном hh.ru и ПЭК в прошлом году, говорилось, что за 11 месяцев 2024-го медианная зарплата курьеров составила 115 тыс. руб. в месяц, что было больше, чем у врачей (88 тыс. руб.) и учителей (47 тыс. руб.). (1 рубль - 6,75 тенге - Прим. ред)

Данные о высоких зарплатах курьеров приводил и сервис SuperJob. В марте этого года медианная зарплата курьеров в Москве составляла 130 тыс. руб., а у специалистов с высшим образованием — 105 тыс. руб.

Пока доставка с помощью дронов или роботов в России развита мало. Якутский портал 14.ru пишет, что в регионе есть проект «Воздушная переправа» по доставке с помощью БПЛА, который реализуют местные инвестиционные компании. В приложении можно сделать заказ ограниченного числа товаров (например газировки или чипсов). Но дрон доставляет заказ не напрямую к покупателю, а со склада на специальную площадку — «дронопорт». Посылку принимает курьер и доставляет на пункт выдачи.