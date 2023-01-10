В руках – лопаты, в сердцах – добро

Погода в Астане всегда довольно своенравна, но особенно это чувствуется зимой: последние дни выдались весьма снежными и температурно нестабильными. Образовались заносы, с которыми не всегда справляется даже техника, и что уж говорить о стариках, у которых нет возможности «откопаться» самостоятельно. По трем адресам, где проживают одинокие пожилые люди, выехали волонтеры КГУ «Молодежный ресурсный центр «Астана жастары», чтобы оказать помощь в уборке снега.

Подобные благотворительные акции в столице проводятся регулярно. В этой, по данным официального сайта городского акимата, приняли участие около двадцати волонтеров.

– Собираясь вместе, мы обмениваемся опытом, узнаем много хороших людей, посещаем разные места. Так формируется среда, особая атмосфера. Я чувствую себя полезной, когда получаю благодарность от совершенно незнакомых людей. Эти ощущения невозможно описать словами, – говорит волонтер Мерей Калел.

Пенсионерка Роза Садвакасова отметила, что расчищать двор от снега в ее возрасте трудно, поэтому такая помощь от молодежи действительно важна. Пожилые люди поблагодарили волонтеров и акимат и выразили надежду, что о них не забудут и в будущем.

По словам организаторов, подобная акция добрых дел продлится до конца зимы.