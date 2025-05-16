В Алматы прошла церемония открытия нового филиала известного зарубежного университета
Один из элитных университетов Азии City University of Hong Kong, открыл свой филиал на базе известного технического вуза Satbayev University. Торжественная церемония прошла перед памятником К. Сатпаева у главного корпуса технического вуза.
Как было заявлено, обучение в филиале даст возможность студентам Satbayev University обучаться полностью на английском языке в рамках государственного гранта Министерства науки и высшего образования РК. Первые два года обучения бакалавров пройдут в Алматы, а затем оставшиеся два года - в Гонконге, где после окончания выпускники получат второй диплом CityU, который имеет мировое признание и открывает огромные перспективы для его обладателя благодаря престижу и качеству образования полученного в двух университетах.
Англоязычный государственный исследовательский университет Гонконга является одним из лучших и быстро развивающихся вузов мира. Среди международных университетов CityU занимает 62 позицию в рейтинге QS и 78 место Times Higher Education.
Согласно данным Стэнфордского университета, более 170 преподавателей CityU входят в топ-2% самых цитируемых ученых мира.