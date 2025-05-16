Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Один из элитных университетов Азии City University of Hong Kong, открыл свой филиал на базе известного технического вуза Satbayev University. Торжественная церемония прошла перед памятником К. Сатпаева у главного корпуса технического вуза.

Как было заявлено, обучение в филиале даст возможность студентам Satbayev University обучаться полностью на английском языке в рамках государственного гранта Министерства науки и высшего образования РК. Первые два года обучения бакалавров пройдут в Алматы, а затем оставшиеся два года - в Гонконге, где после окончания выпускники получат второй диплом CityU, который имеет мировое признание и открывает огромные перспективы для его обладателя благодаря престижу и качеству образования полученного в двух университетах.

Англоязычный государственный исследовательский университет Гонконга является одним из лучших и быстро развивающихся вузов мира. Среди международных университетов CityU занимает 62 позицию в рейтинге QS и 78 место Times Higher Education.

Согласно данным Стэнфордского университета, более 170 преподавателей CityU входят в топ-2% самых цитируемых ученых мира.