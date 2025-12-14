В селах Приаралья развивается гостиничный бизнес

Туризм
9
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

За счет собственных средств одного из местных предпринимателей в поселке Айтеке би Казалинского района открылась новая гостиница, передает Kazpravda.kz

Фото Багдата Есжанова

В церемонии открытия отеля приняли участие глава областного маслихата Мурат Тлеумбетов и заместитель акима области - специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур» Кайрат Нуртай.

Строительство гостиницы обошлось предпринимателю в 500 млн. тенге. Здание соответствует всем современным стандартам, для посетителей созданы все комфортные условия для проживания. В здании оборудованы 17 номеров на 37 посетителей, конференц-зал для проведения различных мероприятий, лаунж-зона и другие.

#Кызылординская область #отель #Казалинский район

