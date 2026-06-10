Инвестиции, инфраструктура и новые направления: как Казахстан развивает туризм

Как отмечают в правительстве, туристическая отрасль Казахстана на сегодня демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свои позиции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Туризм является одним из важных направлений экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности Казахстана. В своем Послании Глава государства отметил важность дальнейшего повышения качества туристических объектов, раскрытия потенциала перспективных направлений и закрепления комплексного развития туристической инфраструктуры в числе постоянных приоритетов местных исполнительных органов. При этом на центральном уровне особое внимание должно быть уделено привлечению международных туристов, совершенствованию законодательства.

Как отмечают в правительстве, туристическая отрасль Казахстана на сегодня демонстрирует устойчивый рост и укрепляет свои позиции, в том числе как одного из ключевых направлений регионального развития. Увеличение туристических потоков, рекордный объем инвестиций, активное строительство инфраструктуры и расширение гостиничной базы формируют новую модель развития отрасли, ориентированную на долгосрочный экономический эффект.

По итогам 2025 года туристическая отрасль Казахстана продемонстрировала устойчивый рост. Гостиницы и другие объекты размещения приняли более 10 млн гостей, включая 8,7 млн внутренних туристов – на 700 тыс. больше, чем годом ранее.

Положительная динамика сохраняется и во въездном туризме. Всего за год Казахстан посетили 15,7 млн иностранных граждан, из которых 11,1 млн прибыли с туристическими целями.

На фоне роста турпотока увеличивается и экономическая отдача отрасли: совокупный доход объектов размещения достиг 350,6 млрд тенге, а объем инвестиций в сферу туризма превысил 1,3 трлн тенге.

Туризм как устойчивый сектор экономики

Рост туристической отрасли прослеживается сразу по ключевым направлениям: увеличивается турпоток, расширяется инфраструктура размещения и растет инвестиционная активность.

В 2025 году количество объектов размещения в Казахстане достигло 4 482 единиц, а их совокупная вместимость превысила 232 тыс. койко-мест. По сравнению с предыдущим годом инфраструктура отрасли увеличилась на 179 объектов и более чем на 7 тыс. мест.

Поступательное развитие подтверждается и долгосрочной динамикой. За последние 15 лет число гостей, воспользовавшихся услугами объектов размещения, выросло более чем в четыре раза – с 2,3 млн до 9,1 млн человек. Количество иностранных туристов увеличилось более чем вдвое – с 513 тыс. до 1,3 млн человек, а объем ежегодных инвестиций в отрасль вырос почти в семь раз – со 144 млрд до 975 млрд тенге.

Отдельным индикатором развития являются потребительские расходы туристов. В 2025 году было совершено почти 11,8 млн туристских поездок, из которых более 10,2 млн пришлись на внутренний туризм. Совокупные расходы туристов составили 1,1 трлн тенге, что подтверждает значимый мультипликативный эффект для смежных отраслей – транспорта, общественного питания, торговли и услуг.

Концепция до 2029 года: диверсификация и повышение качества

Дальнейшее развитие отрасли будет идти в рамках Концепции развития туризма до 2029 года. Обновленный план охватывает 6 направлений и включает 61 мероприятие. Дополнительно подготовлена дорожная карта на 2026–2029 годы, где предусмотрены еще 119 мероприятий. Одним из целевых ориентиров – увеличить количество внутренних туристов до 11 млн человек к 2029 году.

Отдельное внимание уделяется тому, чтобы туристическое предложение стало более разнообразным. Помимо уже привычных направлений, в стране развиваются экотуризм, агротуризм, автотуризм, конные маршруты, гастрономический и MICE-туризм. Также будет развиваться детско-юношеский туризм, в том числе через проект «Живые уроки», который объединяет путешествия с образовательными программами.

Инвестиции и международные бренды усиливают отрасль

Одним из драйверов роста становится приток инвестиций и расширение присутствия международных гостиничных операторов.

В ближайшие годы в 11 регионах страны планируется строительство 24 гостиниц мирового уровня. Проекты реализуются за счет частных инвестиций при поддержке государства через механизмы льготного кредитования и инвестиционных преференций.

Среди реализуемых проектов – гостиницы международных сетей Hilton и Marriott в Конаеве, Novotel в Павлодаре, Courtyard by Marriott в Костанае, Rixos в Кызылорде, а также проекты Hilton Garden Inn, Hilton Park Almaty и Radisson Blu в Алматы. В Шымкенте планируется открытие нового отеля Hilton.

Приход международных сетей помогает повышать качество сервиса, усиливает конкуренцию на рынке и делает Казахстан более привлекательным направлением для иностранных туристов.

Подготовка к летнему сезону: развитие туристских дестинаций

К летнему туристическому сезону в регионах усиливают работу по развитию популярных направлений и повышению комфорта для путешественников.

В Алматинской области продолжается обновление туристической инфраструктуры Конаева и национальных парков. Уже благоустроен пляж №5 с объемом инвестиций 4,5 млрд тенге, продолжается строительство пляжей №6 и №7. Также улучшаются подъездные дороги к озеру Каинды и объекту «Город кочевников», развивается маршрут «Алатау аманаты».

В области Жетісу особое внимание уделяется побережью Алаколя и транспортной доступности курортной зоны. Ведется разработка проекта нового терминала аэропорта Ушарал стоимостью 5,5 млрд тенге, субсидируются авиарейсы и расширяется железнодорожное сообщение.

В Карагандинской области развивается туристический кластер вокруг индустриальной зоны Balkhash и Каркаралинского района. Уже модернизирован аэропорт Балхаша, запускаются гостиничные проекты и визит-центры, а сам регион постепенно формирует собственный календарь событий для туристов.

В Мангистауской области акцент сделан на обновлении пляжей и набережных, а также на повышении безопасности отдыхающих. В том числе планируется установка камер видеонаблюдения в популярных туристических зонах.

В Бурабае, Баянауле и Имантау-Шалкарской курортной зоне продолжается обновление инфраструктуры: строятся спасательные станции, развиваются экологические тропы и улучшается транспортная доступность.

Almaty SuperSki: от проектирования к строительству

Одним из самых масштабных туристических проектов в Казахстане сегодня становится горнолыжный курорт Almaty SuperSki. Проект уже выходит из подготовительной стадии и переходит к практической реализации.

Ключевые партнеры определены через открытые международные конкурсы. За строительство 11 современных канатных дорог будет отвечать французская компания POMA – один из мировых лидеров в этой сфере, реализовавший тысячи проектов по всему миру. На курорте планируется создать современную систему гондольных и кресельных подъемников разных типов.

Отдельное внимание уделяется архитектуре и инженерным решениям. Согласно концепции международного бюро Foster + Partners, в строительстве будут использоваться современные деревянные конструкции. Их проектированием и производством займется канадская компания StructureCraft, известная опытом работы со сложными объектами из массивной древесины.

Строительные работы на площадке уже начались. Запуск курорта Almaty SuperSki запланирован на декабрь 2028 года. Ожидается, что проект станет новой точкой притяжения для туристов, поможет раскрыть потенциал алматинского горного кластера и даст дополнительный импульс сфере услуг и смежным отраслям экономики.

Цифровизация и событийный туризм как новые драйверы

Цифровые решения становятся еще одним важным инструментом развития туризма. Национальный портал Kazakhstan.travel помогает туристам на нескольких языках получать информацию о направлениях, маршрутах и возможностях для путешествий по стране.

Параллельно развиваются сервисы для гостей Казахстана: система E-Guides, QR-решения для иностранных туристов, а также мобильное приложение TravelStan, которое объединит основные туристические услуги в одной цифровой среде.

Отдельное направление – событийный туризм. На 2026 год утвержден календарь из 55 мероприятий: культурных, этнографических, спортивных, гастрономических и других событий.

С начала года в регионах уже прошли крупные мероприятия, среди них фестиваль традиционного искусства и музыки Astana Symphony, зимний фестиваль Burabay Ice, этнокультурный фестиваль «Амал келді – Жыл келді», гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour», международная книжная выставка Eurasian Book Fair, фестиваль «Тараз – город ремесленников», международный фестиваль «Қызғалдақ-мұра», фестиваль цветения яблони Сиверса, а также международный турнир по киберспорту PGL Astana 2026.

Проведенные мероприятия показали высокий интерес со стороны жителей и туристов, а также помогли ярче представить культурный и туристический потенциал регионов.

Основная активность событийного календаря приходится на летний сезон. В июне 2026 года в регионах страны запланирована серия крупных мероприятий, среди них этнофестиваль «Тары Fest», фестиваль искусства и спорта «Алтын бесік – Ақсуат», молодежный музыкальный фестиваль Beu Fest, международный фестиваль The Spirit of Tengri, фестиваль национальной кухни «Көкмайса-2026», международный фестиваль «Қазыналы Каспий», летний фестиваль Balkhash Tour Fest, этнофестиваль «Қымызмұрындық» и международные скачки «Жолан жүйрігі».

Эти события будут способствовать развитию событийного туризма, продвижению региональных брендов и привлечению туристов в летний период.

Для продвижения календаря запущена веб-версия event.qaztourism.kz. Также подготовлен англоязычный буклет, который будет использоваться для презентации казахстанских мероприятий на международных туристических выставках и в работе с зарубежными туроператорами.

Туризм как фактор устойчивого развития

Сегодня туризм в Казахстане развивается как полноценная отрасль, которая влияет не только на сферу отдыха, но и на экономику регионов, инвестиционную активность и создание новых рабочих мест. Рост туристического потока, увеличение доходов, развитие инфраструктуры и внедрение цифровых решений создают прочную основу для дальнейшего продвижения страны на международной туристической карте.

Последовательная реализация государственных инициатив и активное участие бизнеса позволяют постепенно превращать туризм в один из значимых драйверов долгосрочного экономического роста Казахстана.