Минтуризма: Almaty SuperSki прошел все предусмотренные законом процедуры согласования

Фото: пресс-служба правительства

Проект горного курорта Almaty SuperSki прошел все предусмотренные законодательством процедуры согласования. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Правительства сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Almaty SuperSki прошел все предусмотренные законом процедуры согласования, включая экологическую экспертизу, научный анализ, общественные слушания. Изучены возможные последствия для окружающей среды, почвы, воды, растительного и животного мира, также здоровья людей. На сегодняшний день получены уже все разрешения, поэтому основное внимание уделяется своевременной реализации проекта»,— отметил министр.

В то же время, по информации генерального директора Kazakh Tourism Development LTD Ержана Еркинбаева, коммерческая часть - отели, места размещения и туристская инфраструктура - будет строиться исключительно за счет частных инвестиций. Бюджетные средства на эти цели привлекаться не будут.