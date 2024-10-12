В село пришла вода

С опережением графика завершена реконструкция Нуринского группового водопровода. Досрочная замена изношенных участков магистральных сетей протяженностью 68,7 км позволила снабдить долгожданной питьевой водой жителей села Егиндыколь.
Новые водопроводные сети уже обслуживают населенные пункты Каргалы, Жантеке, Кумколь и Тоганас. Напомним: Нуринский групповой водопровод – основной источник водоснабжения для 23 сел области.
Как отметил посетивший регион аким области Марат Ахметжанов, вопрос восстановления водоснабжения в селе Егиндыколь был взят на особый контроль Главой государства. До начала реконструкции магистральный водопровод находился в аварийном состоянии со степенью изношенности труб более 90%.
Многочисленные порывы и аварии приводили к частым отключениям воды. Министерством водных ресурсов и ирригации РК в 2022 году была начата разработка проектно-сметной документации полной реконструкции Нуринского водопровода.
Работы велись поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций. Монтажники ТОО «Bertys Construction» заменили трубы на наиболее старом участке магистральных сетей – от головных сооружений, находящихся в селе Сабынды Коргалжынского района, до села Егиндыколь.
Строители уложили 68,7 км водопроводных сетей, установили 78 колодцев. На сегодня завершены пуско-наладка, промывка и дезинфекция труб.
Радости жителей Егиндыкольского района, конечно же, нет предела: этого часа они ждали долго. Настроение своих земляков выразил житель села Егиндыколь Бегендык Абилов.
– Мы очень рады тому, что у нас, наконец, появилась вода. Жизнь без живительной влаги, которой приходилось все время запасаться, была просто удручающей. Сколько моих односельчан, других жителей района уехали с насиженных мест только из-за отсутствия воды! Надеемся, теперь отток населения прекратится, для жителей нашего района откроются новые перспективы, – сказал сельчанин.
В этом году из резерва Правительства дополнительно выделены средства для реконструкции головных водозаборов Егиндыкольского и Коргалжынского районов. Безусловно, все сделанное значительно повысит качество их жизни, обеспечив бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.