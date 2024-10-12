В село пришла вода

Свежий выпуск
5
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

С опережением графика завершена реконструкция Нуринского группового водопровода. Досрочная замена изношенных участков магистральных сетей протяженностью 68,7 км позволила снабдить долгожданной питьевой водой жителей села Егиндыколь.

фото акимата области

Новые водопроводные сети уже обслуживают населенные пункты Каргалы, Жантеке, Кумколь и Тоганас. Напомним: Нуринский групповой водопровод – ­основной источник водоснабжения для 23 сел области.

Как отметил посетивший регион аким области Марат Ахметжанов, вопрос восстановления водоснабжения в селе Егиндыколь был взят на особый контроль Главой государства. До начала реконструкции магистральный водопровод находился в аварийном состоянии со степенью изношенности труб более 90%.

Многочисленные порывы и аварии приводили к частым отключениям воды. Министерством водных ресурсов и ирригации РК в 2022 году была начата разработка проектно-сметной документации полной реконструкции Нуринского водопровода.

Работы велись поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций. Монтажники ТОО «Bertys Construction» заменили трубы на наиболее старом участке магистральных сетей – от головных сооружений, находящихся в селе Сабынды Коргалжынского района, до села Егиндыколь.

Строители уложили 68,7 км водопроводных сетей, установили 78 колодцев. На сегодня завершены пуско-наладка, промывка и дезинфекция труб.

Радости жителей Егиндыкольского райо­на, конечно же, нет предела: этого часа они ждали долго. Настроение своих земляков выразил житель села Егиндыколь Бегендык Абилов.

– Мы очень рады тому, что у нас, наконец, появилась вода. Жизнь без живительной влаги, которой приходилось все время запасаться, была просто удручающей. Сколько моих односельчан, других жителей района уехали с насиженных мест только из-за отсутствия воды! Надеемся, теперь отток населения прекратится, для жителей нашего района откроются новые перспективы, – сказал сельчанин.

В этом году из резерва Правительства дополнительно выделены средства для реконструкции головных водозаборов Егиндыкольского и Коргалжынского районов. Безусловно, все сделанное значительно повысит качество их жизни, обеспечив бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.

#Акмолинская область #реконструкция #водопровод #Егиндыколь

Популярное

Все
В прокат вышел байопик Канагата Мустафина о силаче Кажымукане
Названы победители республиканского чемпионата по керлингу
Фильм «Бауырына салу» получил главный приз на МКФ Baku International Film Festival 2024
Дас ист фантастиш:искусственный интеллект – это идеальный библиотекарь
Занятия по кибербезопасности проводят во всех школах страны
В Амангельдинском районе Костанайской области открылся уникальный туристический хаб
Активно внедряются меры по защите детей в киберпространстве
«Барыс» одержал третью победу в сезоне
Музыкальная телепортация
В Семее появился сквер медиков
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
Что сказал Черчесов?
Крупнейшую ферму построят в ауле
Десять коллективов приняли участие в ХХХ Республиканском театральном фестивале
Почти все многоэтажки ЗКО готовы к предстоящему отопительному сезону
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ждут туристов в Атырау
Primus inter pares
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Кто в ответе за ИИ?
Полковник Айсулу Молдашева в армии уже почти четверть века
Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»
Девять лет трудового стажа не засчитали пенсионеру в Павлодаре
Добровольческое движение в Казахстане превратилось в мощную созидательную силу
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Миллионерами становятся врачи, прибывающие на работу в область Жетысу
Референдум о строительстве АЭС вызывает повышенный интерес международных наблюдателей
Чтобы поддерживать новые стандарты образования нужны деньги. Где их брать?
Встречи с международными наблюдателями
Спикер Сената принял участие в референдуме
«Мы возвращаем их с войны...»
Указ Главы государства
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Труба пока не готова
Казахстанцы просят изменить призывной возраст срочников
В Атырау появится дендрологический парк
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
Как рождается мирный атом
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Более 170 тонн картофеля без сертификатов пытались завезти в Казахстан из России
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Принцип «слышащего государства»
Завод COCA-COLA открыли в Шымкенте
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Перекресток улиц Бараева и Валиханова временно перекроют в Астане
У мужской сборной Казахстана по боксу – новый главный тренер

Читайте также

Крупнейшую ферму построят в ауле
В Семее появился сквер медиков
Антикор рассказал о коррупции в сферах госслужбы, спорта и …
Монумент погибшим лесникам установили в области Абай

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]