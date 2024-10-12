В село пришла вода

фото акимата области

Новые водопроводные сети уже обслуживают населенные пункты Каргалы, Жантеке, Кумколь и Тоганас. Напомним: Нуринский групповой водопровод – ­основной источник водоснабжения для 23 сел области.

Как отметил посетивший регион аким области Марат Ахметжанов, вопрос восстановления водоснабжения в селе Егиндыколь был взят на особый контроль Главой государства. До начала реконструкции магистральный водопровод находился в аварийном состоянии со степенью изношенности труб более 90%.

Многочисленные порывы и аварии приводили к частым отключениям воды. Министерством водных ресурсов и ирригации РК в 2022 году была начата разработка проектно-сметной документации полной реконструкции Нуринского водопровода.

Работы велись поэтапно с привлечением специализированных подрядных организаций. Монтажники ТОО «Bertys Construction» заменили трубы на наиболее старом участке магистральных сетей – от головных сооружений, находящихся в селе Сабынды Коргалжынского района, до села Егиндыколь.

Строители уложили 68,7 км водопроводных сетей, установили 78 колодцев. На сегодня завершены пуско-наладка, промывка и дезинфекция труб.

Радости жителей Егиндыкольского райо­на, конечно же, нет предела: этого часа они ждали долго. Настроение своих земляков выразил житель села Егиндыколь Бегендык Абилов.

– Мы очень рады тому, что у нас, наконец, появилась вода. Жизнь без живительной влаги, которой приходилось все время запасаться, была просто удручающей. Сколько моих односельчан, других жителей района уехали с насиженных мест только из-за отсутствия воды! Надеемся, теперь отток населения прекратится, для жителей нашего района откроются новые перспективы, – сказал сельчанин.

В этом году из резерва Правительства дополнительно выделены средства для реконструкции головных водозаборов Егиндыкольского и Коргалжынского районов. Безусловно, все сделанное значительно повысит качество их жизни, обеспечив бесперебойный доступ к чистой питьевой воде.