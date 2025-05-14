В сельском хозяйстве Казахстана зафиксирован рост на 3,9%

Сельское хозяйство,Экономика
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

По предварительным итогам четырех месяцев 2025 года ВВП Казахстана вырос на 6%, чему способствовала положительная динамика в ключевых отраслях экономики, в том числе в сельском хозяйстве, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сельскохозяйственный сектор сохраняет устойчивую положительную динамику, укрепляя позиции Казахстана как производителя качественной продукции и надежного экспортера. Индекс валовой продукции за январь–апрель составил 3,9%, а по итогам 2024 года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 13,7%, достигнув 8,3 трлн тенге.

За 5 лет (2020–2024 гг.) на субсидирование агропромышленного комплекса (АПК) направлено свыше 2,1 трлн тенге. В 2024 году впервые объем финансирования на весенне-полевые и уборочные работы увеличен более чем в 3 раза и доведен до рекордных 580 млрд. тенге, тогда как ранее этот объем не превышал 180 млрд. тенге.

Фермерам предоставлен льготный доступ к кредитам под 5% годовых, введено гарантирование до 85% от суммы займа при недостатке залогового обеспечения. Эти меры позволили аграриям активнее внедрять современные агротехнологии, повышая эффективность производства и конкурентоспособность продукции.

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства вырос в 1,6 раза - с 565,4 млрд тенге в 2020 году до 919 млрд тенге в 2024 году. Аналогичный рост показали инвестиции в пищевую промышленность - с 109,1 млрд до 180,8 млрд тенге.

Производительность труда в отрасли также стабильно растет: в 2023 году она достигла 4,2 млн тенге на одного занятого, что в 1,7 раза выше, чем в 2019 году.

Казахстанские товары успешно реализуются в странах ЦА, ЕС и Ближнего Востока. За 5 лет экспорт продукции АПК вырос в 1,7 раза, достигнув 5,1 млрд долларов США в 2024 году.

Для устойчивого развития реализуется Концепция развития АПК до 2030 года. Она направлена на диверсификацию посевов, увеличение переработки до 70%, рост урожайности и производительности труда, а также привлечение инвестиций и обеспечение семенами отечественной селекции на 80%.

 

#Казахстан #экономика #сельскоехозяйство #ВВП

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