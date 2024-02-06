В Семее горит торговый центр

Происшествия
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Жертв и пострадавших нет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области Абай

Фото: ДЧС области Абай

Согласно информации, сегодня в ночь на 6 февраля в противопожарную службу поступило сообщение о том, что по улице Засядко 65 горит торговый дом.

– В 02:29 прибывшие на место пожара огнеборцы установили, что на первом этаже в районе эскалатора горят бутики, с распространением на помещения 2 этажа. Работы по тушению возгорания продолжаются. Жертв и пострадавших нет, - сообщили в департаменте.

Согласно последним данным, работы по тушению возгорания продолжаются. В настоящее время в ликвидации пожара задействованы 349 человек личного состава и 47 единиц техники и 1 пожарный поезд.

#Семей #ДЧС #пожар #торговый центр

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