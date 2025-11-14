В Семее определились призёры чемпионата Казахстана по дзюдо
Призёров чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин и женщин определили в Семее, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физической культуры
Результаты смешанных командных соревнований:
1.Область Абай
2. г. Астана
3. Кызылординская область (чемпион страны прошлого года)
4. Область Жетісу
Общекомандный медальный зачёт в личных соревнованиях:
1 - Мангистауская область — 3 золота, 1 серебро
2 - Абайская область — 2 золота, 4 серебра, 3 бронзы
3 - Атырауская область — 2 золота, 2 серебра