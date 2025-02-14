В Семее запустили новые аппараты лучевой терапии

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14 февраля 2025 года в рамках модернизации медицинской инфраструктуры и развития онкологической службы состоялся торжественный запуск новейших медицинских установок в КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии» управления здравоохранения области Абай. При поддержке Общественного фонда «Қазақстан халқына» введены в эксплуатацию компьютерный томограф SOMATOM go.Sim (Siemens Healthcare GmbH, Германия) и система лучевой терапии TrueBeam (Varian Medical Systems, США).

Мероприятие состоялось при участии акима области Абай Нурлана Уранхаева и председателя правления Общественного фонда «Қазақстан халқына» Ляззат Чинкисбаевой, а также врачей центра и представителей общественности региона.

Фондом «Қазақстан халқына» профинансировано приобретение оборудования на сумму 3 090 825 178 тенге. Также в рамках интеграции установленных и имеющихся линейных ускорителей проведено обновление (апгрейд) имеющегося линейного ускорителя, которое позволит обеспечить расширение возможностей в терапии.

«Запуск этого высокотехнологичного оборудования – важный шаг в развитии онкологической службы Казахстана. Мы стремимся, чтобы каждый гражданин имел доступ к качественной и современной медицинской и в том числе онкологической помощи. Уверена, что эти аппараты помогут спасти множество жизней и повысят эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний в городах и селах. Это также поможет выявлять рак на ранних стадиях, увеличивая шансы на полное выздоровление. На сегодня нашим фондом подобное оборудование поставлено в 5 регионов Казахстана", - отметила Председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

Благодаря развитию медицины теперь стало возможным проводить более точную диагностику и эффективное лечение онкологических заболеваний с минимальным воздействием на здоровые ткани. Так, к примеру, компьютерный томограф SOMATOM go.Sim позволяет детально визуализировать опухоли для точного планирования лучевой терапии; минимизирует дозу облучения при сохранении высокого качества изображения и позволяет проводить лечебную процедуру с учетом естественных физиологических процессов организма (дыхание, сердцебиение); ускоряет процесс планирования самых сложных методик лучевой терапии, повышая шансы на успешное лечение.

Система лучевой терапии TrueBeam позволяет применять инновационные методы облучения, воздействуя исключительно на злокачественные клетки и лечить самые сложные и подвижные опухоли благодаря технологии динамического слежения, а также уменьшает длительность сеансов, повышая комфорт и не нарушая качество жизни пациентов.

«Запускаемое сегодня оборудование – это не просто современная и высокоточная техника, это еще один шаг к сохранению бесценных человеческих жизней, здоровья наших граждан. Оно позволит точнее диагностировать, планировать лечение и снизить последствия лучевой терапии. Благодаря высококвалифицированному персоналу Центра, это оборудование будет служить благородному делу. Благодарю наших партнеров, включая КазНИИОиР и фонд «Қазақстан халқына». Уверен, общими усилиями мы сможем достичь самых больших высот во благо наших граждан», - сказал главный врач «Центр ядерной медицины и онкологии» Саят Танатаров.

Отметим, благотворительным проектом предусмотрено обеспечение 5 регионов высокотехнологичным современным онкологическим оборудованием: АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии» (г. Алматы), ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр» (г. Астана), КГП на ПХВ «Центр ядерной медицины и онкологии» (г. Семей), КГП на ПХВ «Многопрофильная больница №3 города Караганды», КГП на ПХВ «Многопрофильная областная больница» (г. Петропавловск). Финансирование проекта осуществляется за счет средств, выделенных АО «ФНБ "Самрук-Қазына".