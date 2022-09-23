В сентябре у дачников полно хлопот: собирают овощи и фрукты, солят помидоры и огурцы, варят лечо, сушат зелень и готовятся к весне

Морозилка полна клубники, вишни, жимолости и черемухи. Малиновое и смородиновое варенье, ягодные компоты, яблоки и груши отправлены в погреб, а шиповник и боярышник – на сушку. Каждая ягодка богата своими витаминами и укрепит иммунитет, будет полезна долгой зимой, верят бывалые дачники.

Изобилие через край

– У кого-то бывают неурожайные годы, а у нас урожая всегда вдоволь! Секрет такого дачного плодородия кроется в нашей большой любви к земле, воде, в заботе о каждом кустике, о каж­дом деревце, – говорит Тамара Сергеевна, дачница со стажем.

Дача им с мужем досталась по наследству от свекра, который в восьмидесятые получил шесть соток. Иван Тимофеевич стал и вдохновителем, и ландшафт­ным дизайнером (сейчас так бы сказали), и селекционером, и главным работником. Многие соседи сразу же разбили огороды и всю землю отдали овощам и картошке, а он задумал обустроить сад. Привозил саженцы яблони, груши, вишни, ирги и черемухи из алтайских и сибирских питомников. Первыми яблоками и грушами угощал всех соседских ребят.

– А в девяностые деревья вошли в силу, давали большой урожай – нам самим и не съесть столько! Иван Тимофеевич, конечно, пытался продавать их, но, честно скажу, продавец из него был никудышный – торговал себе в убыток, – улыбаясь, вспоминает Тамара Сергеевна. – И чтоб урожай не пропал, отвез яблоки и груши в рабочую столовую, а часть – в детский сад.

На участке (а он тоже вырос, когда Иван Тимофеевич прикупил еще и соседний) до сих пор растут четыре прекрасные раскидистые старые яблони, посаженные некогда им. Оказывается, при хорошем уходе и в наших краях можно вырастить долгожителей. Другие восемь деревьев посажены уже в 2000-х. С одних еще в августе снят урожай, на других дозревают ярко-красные, полосатые, желтые и зеленые плоды осенних и зимних сортов, вот-вот поедут в погреб.

– Так уж получилось, что у каждого члена нашей семьи есть свой любимый сорт яблок и своя любимая яблоня. Мне по душе «подарок садоводам»: яблоки кисло-сладкие ароматные, ровненькие, желтые с румяным бочком. На седьмой год мы собрали 12 килограммов с дерева. Они очень лежкие, хорошо хранятся: последние «подарки» обычно дое­даем в декабре, – рассказывает Тамара Сергеевна.

Внукам полюбилась «жар-птица» с темно-красными, чуть крупнее ранеток яблочками и приятным карамельным вкусом. Сын в восторге от «красной горки», которая в начале августа была увешана красными в легкую крапинку плодами. Невестке пришлась по вкусу «алтынай».

Растут на участке и «уральское наливное», «мелба», «боровинка» и «алтайское пурпуровое». Все среднерослые, крепкие и к морозам, и к болезням. Забота о них – сплошное удовольствие.

– Мы даже не ожидали, что столько саженцев без проблем приживутся в нашем суровом климате и у нас получится вырастить плодовый сад, – говорит дачница, пока мы обходим ее владения. – Стараемся продолжить дело Ивана Тимофеевича. Он был очень трудолюбивым. С ранней весны до поздней осени проводил на даче – своем любимом детище. Без дела не сидел, поэтому в саду всегда был идеальный порядок.

Мы с мужем, пока молодые были, не понимали такой его тяги к земле. Как сами стали родителями, что-то и в нас «замкнуло»: как бы ни устали на работе, а отдыхать едем на дачу (смеется) – копать, поливать, окучивать, разговаривать с деревьями. Поэтому яблони, груши, черемуха, жимолость радуют нас каждый год богатым урожаем.

Казалось бы, что там развести малину или смородину, подумает непосвященный горожанин. Посади палку, как пишут в учебниках, она и будет расти. А не тут-то было – пестуешь их год-два, потом то снег поздно ляжет и замерзнет саженец, то ранней весной не успеешь раскрыть их, и он выпреет. Каждый год «страдают» от непогоды войлочные вишни, сливы и даже совсем неприхотливый, как уверяют селекционеры, боярышник.

Сад готовится ко сну

В сентябре в саду, уверяет Тамара Сергеев­на, еще много неотложных дел: дачники продолжают убирать поздние сорта яблок и груш, обрывают рябину, боярышник, осенние сливы и уже заботятся об урожае следую­щего года. Настала пора сделать санитарную и формирую­щую обрезку, а деревь­ям-старикам понадобятся и омолаживающие процедуры. Пока листва не опала с деревьев и кустов, а зимующие насекомые-вредители не спрятались глубоко в почву, сад нужно обработать инсектицидами. И не стоит эту процедуру откладывать на октябрь – вредители успеют уйти на покой. Мастерим «ловчие поя­са» и оборачиваем ими стволы деревьев. Если зимой наведываются мыши и зайцы, от них стволы защищаем рубероидом, мешковиной или капроновыми колготками.

Нужно успеть прополоть все приствольные круги и междурядья малины, ежевики, других ягодников и замульчировать их. До холодов сорняки успеют разрастись, размножиться, чтобы создать вам еще больше проблем в следующем сезоне.

После жаркого лета деревья нужно обильно полить, чтобы поч­ва под ними промокла на 1–1,5 м. Лучше такой полив устроить в октябре-ноябре, пос­ле того как с деревьев облетит большая часть листвы. Белим осенью стволы водоэмульсионной краской, которую не смоют осенние дож­ди, – она спасет кору от ожогов опасными весенними солнечными лучами.

– Я, наверно, даже не все перечислила, что нужно сделать до закрытия дачного сезона в саду. Всегда с грустью жду этого дня. А пока работа кипит, успеваю полюбоваться яркими осенними красками, послушать песни улетающих птиц, – говорит Тамара Сергеевна.

И впрямь, сад в сентябре преображается. У черемухи листья покраснели, у барбарисов стали бордовыми, почти фиолетовыми. Первые заморозки пережили неж­но-голубые лобелии и золотис­тые эшшольции и теперь ярко подсвечивают высокие кусты хризантем, астр и георгинов.

Все поспело, все созрело

– Секрет дачного урожая в трудолюбии и оптимизме. Наша семья все лето проводит на грядках. Бывает, что морковь не взошла и ее нужно пересадить, или под солнцем сгорит рассада, или случилось нашествие колорадских жуков. Не унываем, это можно поправить, – уверяет Асия, хозяйка дачи-огорода.

Конечно, не скрывает она, летом приходится немало попотеть, работая на грядках, зато зимой на столе и соленые огурчики, и салаты, и витаминные супы. Да и все лето на столе редис, салат, листовая капуста, кабачки, выращенные своими руками. На десерт – клубника!

У нее небольшое хозяйство. Шесть соток по периметру опоя­саны ровными кустами смородины и вишни. Есть пара яблонь, островок малины. Все остальное пространство порезано на грядки для овощей.

На веранде сушатся заплетенные в косы репчатый лук и чеснок. Картофель и редька уже убраны, а морковь, свекла и белокочанная капуста еще посидят на грядках – им первые заморозки не страшны. Настал черед заготавливать цуккини.

– Сохранить его просто, – делится Асия. – Как только кожица загрубела и плод начал звенеть при постукивании, мы его осторожно снимаем, чтобы не поцарапать, пеленаем в бумагу и отправляем на полки в погреб. Или в ящики и пересыпаем опилками или рваной бумагой. Так же до декабря можно хранить патиссоны, а тыквы и того дольше.

Как правильно выращивать и заготавливать брокколи и цветную капусту, ее научила мама. Соцветия на вилочках подрос­ли, приобрели сортовой цвет и начали слегка отделяться друг от друга – пора убирать урожай. Главное – не прозевать. Их лучше срезать с грядки раньше, чем позже. Если овощ перерастет, он быстро начнет желтеть, головка станет рыхлой и потеряет значительную часть своих полезных качеств.

Дальше хозяйка их разделяет на соцветия, бланширует в кипятке пару минут и сразу окунает в холодную воду. После такой подготовки подсушит на полотенце, на поддоне заморозит в морозилке, и уж потом по пакетам и в камеру на хранение.

– Я заметила, если заморозить свежую брокколи, оттаяв, цветки осыпаются, овощ крошится, – говорит Асия. – Мой рецепт, конечно, хлопотный, зато зимой заготовка полезна и выглядит красиво.

Торопит сентябрь закончить дела

В Акмолинской области начало сентября – последний месяц для грунтовых помидоров, перцев и баклажанов. Хорошая хозяйка не ждет, пока растения погибнут от болезней или переохлаждения. Как только перцы и помидоры приобрели необходимую величину и глянец, снимает плоды, не дожидаясь их покраснения, и раскладывает на дозаривание.

– Наша погода непредсказуема, поэтому ждать, пока помидоры и перец покраснеют на кустах – опасная затея. Агрономы говорят, что сбор помидоров зелеными не ухудшает их пищевых качеств, и я им верю. В овоще будет неполный набор кислот и витаминов, меньше сахара, но это все-таки лучше, чем потерять урожай. Собранные помидоры можно дозарить, а затем съесть или законсервировать, – говорит хозяйка.

Наши предки отправляли созревать помидоры в валенки или заворачивали в войлок. Но где нынче их сыщешь? Теперь зеленые плоды раскладывают в теплом месте вместе со спелым бананом или красным яблоком – они в разы ускорят покраснение.

– Попробуйте повесить в теп­лом помещении все растения с плодами вверх корнями. Мне кажется, так созревают более ароматные помидоры, и кожура у них не сморщивается, не гру­беет, – советует Асия.

Хозяйка уже в сентябре начинает готовить плацдарм для весенних посадок. Вся здоровая ботва убрана с участка, сложена в высокие грядки. Под зиму посажены морковь, петрушка и укроп. Грядки под редис и редьку она готовит с осени. Чтобы вырастить ровные, гладкие корнеплоды, щедро вносит древесную золу, а по краю с осени садит зимний чеснок. А можно и по-другому поступить. Между рядами зимнего чеснока сделать глубокие бороздки и засыпать их золой, а сверху прикрыть землей. Весной останется в эти подготовленные междурядья только посеять семена редиса.

…Разбрасываем перегной по участку, ведь почва под растения­ми за сезон истощилась. Занимаемся перекопкой, рассаживаем многолетники, обрезаем малину и омолаживаем кустарники. Под зимующие растения вносим калийные и фосфорные удобрения.

В последнюю очередь укрываем виноград и розы. Они переносят заморозки до -15 °С, но могут погибнуть от выпревания. Если октябрь и начало ноября будут теплыми, а такое в последние годы случается, то с укрытием лучше не спешить.