В сердце навсегда

Учителю нации, великому просветителю Ахмету Байтурсынову – 150 лет. Юбилей сына казахского народа празднуется под эгидой ЮНЕСКО.

День празднования юбилея Учителя нации и деятеля Алаш Ахмета Байтурсынова, а также Дня языков народа Казахстана начался с церемонии возложения цветов к памятнику «Алаш қайраткерлері» на Аллее писателей в столице.

В ЕНУ имени Л. Гумилева состоялась международная научно-практическая конференция «Научное наследие Ахмета Байтурсынова и интеллектуальная преемственность нового Казахстана». В работе конференции приняли участие министры высшего образования и науки Саясат Нурбек, информации и общественного развития Дархан Кыдырали, культуры и спорта Даурен Абаев, представители научно-экспертного сообщества Казахстана, Турции, Венгрии, России, Азербайджана и Кыргызстана.

– Ахмет Байтурсынов не только просветитель и Учитель нации, но и основоположник казахской журналистики,– сказал, выступая на конференции, Дархан Кыдырали.

Также он процитировал слова Мухтара Ауэзова, написанные им после празднования 50-летнего юбилея Ахмета Байтурсынова в Оренбурге в своей статье «50-летний той Ахана»:

«До недавних пор он был нашим поводырем. Мы помним его назидания, в памяти бережно храним рожденные его пером образы. Провозглашенные им в эпоху царизма лозунги против колониального насилия, заложенные в умы высокие идеи как детские впечатления навсегда останутся в сердце».

– Сегодня мы отмечаем 150-летие великого учителя, бывшего сардаром (предводителем) национального духа. Когда у выдающегося литератора Шерхана Муртазы спросили, кто является для него примером, он ответил: «Мой идеал личности – алашевцы». Всем нам известно, что Ахмет Байтурсынов вместе с Алиханом Бокейхановым и Мыржакыпом Дулатовым выпускали в Оренбурге газету «Қазақ». В следующем году будет 100 лет, как увидел свет первый номер газеты, ставшей опорой и светом в непростой период для народа, – отметил Дархан Кыдырали и напомнил, что в рамках 100-летнего юбилея газеты «Егемен Қазақстан» была установлена памятная доска в честь Учителя нации.

– Журналист – профессия, требующая большой ответственнос­ти. Выражать чаяния народа, строго фильтруя поступающую информацию, – долг каждого журналиста, – отметил министр информации и общественного развития и также сообщил, что в национальной премии «Үркер» будет учреж­дена специальная номинация имени Ахмета Байтурсынова.

Со знаменательной датой соб­равшихся поздравил и министр культуры и спорта Даурен Абаев.

– Имя Ахмета Байтурсынова стоит особняком в истории народа. Личность, рожденная на благо своего народа, он жил в непростое время перемен, много вынес, но сумел стать маяком света для миллионов в туманный период неизвестности. В нашей стране имя Ахмета Байтурсынова носят свыше 200 улиц, 39 школ, 1 музей. И это тоже показатель того, с каким почетом относится народ к своему великому учителю. В честь юбилея Учителя нации, просветителя запланированы и уже проводятся сотни мероприятий. В музее имени Ахмета Байтурсынова в Алматы будут проведены научно-реставрационные работы, – отметил министр.

В юбилейном году также увидит свет 12-томный сборник трудов учителя, который будет передан республиканским, областным и районным библиотекам, также снят полнометражный художественный фильм о жизни и творчестве Ахмета Байтурсынова. С целью популяризации наследия Байтурсынова среди молодых специалистов пройдет IV республиканский слет библиотекарей, сообщил министр.

Для переосмысления наследия Ахмета Байтурсынова его труды будут переведены на английский, турецкий и русский языки и изданы до конца года. Об этом в своем выступлении сообщил министр высшего образования и науки Саясат Нурбек. Он также сообщил, что в честь знаковой даты выпущены и уже введены в оборот юбилейная марка и монета, будет выпущен также нагрудный знак и учреж­дена Государственная премия имени Ахмета Байтурсынова в области гуманитарных наук. До конца года по решению ­ЮНЕСКО будут проведены большие конференции, посвященные трудам Ахмета Байтурсынова, в Париже, Стамбуле, а в Анкаре будет установлен памятник. Цикл мероприятий в рамках юбилейной даты завершится Международным конгрессом тюркологов в Туркестане.

– Центр исследования Цент­ральной Азии Оксфордского университета в своих трудах назвал Алихана Бокейханова, Мыржакыпа Дулатова и Ахмета Байтурсынова «личностями, совершившими культурный переворот в начале XX века», – сообщил Саясат Нурбек.

В ходе конференции состоялась презентация научно-познавательной книги академика НАН РК, доктора исторических наук, председателя правления – ректора ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Ерлана Сыдыкова «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации». Новый фолиант известного историка вышел в издательстве «Художественная литература». Книга написана доступным языком для аудитории всех возрастов. Автором избран стиль философского интервью, который максимально приближает книгу к читателю. Формат воп­росов и ответов придает изданию уникальность, раскрывая личность Ахмета Байтурсынова глубже. Вопросы в книге задаются, исходя из исторической логики и особенностей современности.

Издание «Ахмет Байтурсынов – Учитель нации» было представлено на российской выставке 2 сентября этого года. Об этом в своем видеообращении рассказал директор издательства «Художественная литература» Георгий Пряхин. Он отметил, что фолиант привлекает внимание по нескольким аспектам.

– Автор нашел очень современную форму подачи книги. Она была написана не в хрестоматийном ключе, а в форме ответов и вопросов, что делает ее более живой, более доступной для читателя. Эта книга представляется для меня гимном интеллигенту. Интеллигенту, который страдает в первую очередь от любого притеснения, от любой революции и который несет на себе главную тяжесть народу служить, у народа учиться и вместе с тем народ свой учить, поднимать. Это очень «абаевская» традиция. Мне нравится, что Ерлан Сыдыков подчеркивает это качество в своем герое, – отметил Георгий Пряхин.

По мнению преподавателя Shakarim University Марата Абдикаримова, книга представляет собой принципиально новый взгляд, автор раскрывает многогранную личность Ахмета Байтурсынова.

– Отрадно, что данное издание популяризирует имя нашего великого просветителя, его историко-политическое наследие, государственную и общественную деятельность на международном уровне, – отметил он.

Высокую оценку книге дал научный сотрудник Института этнографии Давид Шомфай Кара (Венгрия).

– Ахмет Байтурсынов является масштабной личностью для казахского народа, в особеннос­ти для казахской молодежи. Это человек, пожертвовавший собой ради будущего страны, национальной культуры, народных ценностей. Новые книги будут популяризировать его труды не только в Казахстане, но и за его пределами, – подчеркнул гость.

Тираж книги составляет 3 000 экземпляров. Издание пополнит фонд всех региональных библиотек и университетов. Также планируется перевести и выпустить книгу на казахском, английском и турецком языках.