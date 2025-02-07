В сердце своем благодарность несу…

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Беседовал Алим Анапьянов

В селе Карасу Сайрамского района Туркестанской области живет скромный учитель физкультуры

фото из личного архива

Магомет Гусейнов – заслуженный тренер респуб­лики по кикбоксингу, мастер-педагог, доцент, судья меж­дународной категории. Ушедший 2024-й год стал для него знаменательным. В День Независимости труд Магомета Гусейнова был отмечен высшей учительской наградой – медалью Ыбрая Алтынсарина. На груди его засверкал также знак «Почетный гражданин Сайрамского района».

– Жизнь любого человека – это ежедневная борьба, – рассказывает он. – И победитель в ней тот, кто живет честно. Нас воспитали так, чтобы мы смогли смотреть друг другу в глаза, не опуская их. За это благодарен отцу и матери. Они переселенцы. Папа азербайджанец, мама – турчанка. На этой благословенной земле казахов они познакомились и свили свое гнездо. По их рассказам мы знаем, как приняли их казахи. Они сами недоедали, но делились последним куском хлеба с депортированными. Отец всегда говорил: «Они спасли нас от верной смерти. Не забывайте это». И мы до сегодняшнего дня не забываем доброту казахов. Мы стали не только земляками, но и братьями. Да что говорить, у нас в районе немало интернациональных браков. Одной семьей живут здесь не только казахи и русские, азербайджанцы и турки, есть представители также других этносов – узбеки, уйгуры, дунгане, чеченцы… С некоторыми из них дружим с детства. Вместе когда-то пололи огороды, вместе делали кизяки, помогали строить друг другу дома. Между делом с местной ребятней гоняли мяч, играли в подвижные игры. Все это нас сближало.

– А как Вы попали в большой спорт?

– В детстве я стал заниматься классической борьбой. И, надо сказать, всегда старался быть в числе правофланговых. Не раз поднимался на ступень пьедестала почета в различных районных и областных турнирах. А в республике сумел выполнить только норматив кандидата в мастера спорта. Большую лепту в спортивном моем становлении сыграли два человека. Первый их них – тренер по борьбе Николай Михайлович Ставицкий. Вторым был брат Юсуп Гусейнович, на которого я равнялся и хотел быть похожим. Именно он «заразил» меня спортом. По его примеру я поступил в Чимкентский педагогический институт на факультет физического воспитания. Кстати, брат всю жизнь проработал физруком в нашей школе.

Институт тогда мне окончить не удалось – с третьего курса забрали в армию. Сначала служил в спорт-роте в Алма-Ате. Потом нас перебросили в Семипалатинскую область. Там я провел последний год службы. Стал свидетелем ядерных взрывов. Во время испытаний земля содрогалась, было ощущение, что она стонет от ударов. Спустя годы понял, что люди, которые там жили, стали жертвами этих взрывов. Сердце болит, многие ведь до сих пор несут тяжелую ношу бремени тех лет.

– А как сложилась Ваша судьба после армии?

– После демобилизации вернулся домой и восстановился в высшем учебном заведении. Правда, учился заочно. Одновременно работал учителем физкультуры в средней школе имени С. Орджоникидзе, которую сам оканчивал. После этого возглавлял даже райспорткомитет. На этой должности чувствовал себя несколько неуютно. Понимал, что мое призвание – это преподавательская работа. Мне всегда нравилось возить­ся с подопечными, обучать их приемам единоборств, поэтому с удовольствием принял предложение пединститута вернуться к преподавательской деятельности. Там я снова окунулся в кипучую деятельность, трудился старшим преподавателем на кафедре плавания и единоборств.

– Тогда и стали кикбоксером?

– Этот вид спорта ворвался в нашу жизнь с выходом на спортивную орбиту известного бойца Сабыржана Махметова. Надо отдать ему должное – он наш учитель, стоял у истоков этого вида единоборств. Каждый организованный турнир, чемпионат был для всех нас настоящим праздником и смот­ром молодежи. Я тоже перешел в этот вид, и к удивлению многих сумел получить «черный пояс» – второй дан. Защита произошла в Югосла­вии в 1991 году. Чуть позже стал обучать сайрамских ребят этому виду спорта. И мы прогремели на всю республику. За короткий срок мною воспитано немало победителей и призеров различных состязаний: Бахыт Ускенбаев, Куаныш Сабденов, Ильяс Бодалов, Шамиль Фазаев, Мурат Кулаев, Айдар Досболганов, Олжас и Алмас Куатбековы, Ильяс Азизов и многие другие. Они отличились не только на республиканских соревнованиях, многие из них – победители международных состязаний.

– Ваши успехи наверняка разделяют коллеги?

– Есть такое выражение: «Короля делает свита». Так и в моем случае. Я без коллектива – никто. Может сказано резко, но нельзя ставить себя выше других. Все, чего достиг в этой жизни, – это и успехи моих коллег, друзей и учеников. Хочу сказать спасибо всему преподавательскому составу школы имени Мардана Сапарбаева, где я продолжаю трудиться. Среди моих коллег выделю Хамита и Ахмета Умаровых, Исмахана Бахтадзе, Джанполата Бадалова, Ваттадина Мухамедиева, Шухрата Азизова, Курбана Садыкова и других. Мы все продолжаем дело человека, чьим именем названо наше учебное заведение. Я был лично знаком с ним. Сапарбаев был личностью с большой душой и огромным серд­цем. Мое поколение считается учениками этого педагога. Я благодарен Мардану Баймурзаевичу за уроки мужества и человечность.

 

#тренер #кикбоксинг #Карасу #Магомет Гусейнов

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