Креативный центр начал работу в прошлом году и стал первой в Шымкенте масштабной площадкой, где мастера разных нап­равлений работают бок о бок. По словам руководителя Ассоциации креативной индустрии Жанны Елтановой, хаб задумывался как точка роста – не только для идей, но и для городской экономики.

– Shymkent Creative Hub – это большая возможность для творческих людей, – отмечает Жанна Елтанова. – Мы создаем условия, при которых креаторы могут сосредоточиться на своем деле, не думая об аренде и коммунальных расходах. Акимат взял эти затраты на себя, получив взамен живое пространство, где мастера работают и проводят мастер-классы для школьников, студентов, горожан и туристов.

Хаб занимает около 1 200 кв. м. На первом этаже – шоурум. Посетители задерживаются у стеллажей: кто-то перебирает керамические чашки, кто-то долго рассматривает украшения ручной работы, кому-то по душе аромат свечей с нотками воска и трав. Здесь нет музейной дистанции – все изделия можно купить, и вещи легко уходят с полок в руки новых владельцев.

Лестница ведет на второй этаж – в мастерские. Отсюда доносятся стук инструментов, шорох тканей, негромкие разговоры. За рабочими столами мастера не только создают, но и показывают, объясняют, помогают. На мастер-классах с традиционными ремеслами знакомятся через действие: пробуют материалы, осваивают технику и уносят с собой не только знания, но и предметы, сделанные своими руками. Здесь проходят девичники за гончарным кругом, романтические лав-стори и туристические воркшопы – от мыловарения до ювелирного дела.

Гончарный круг вращается почти бесшумно. В мастерской стоит запах влажной глины. Под уверенным движением пальцев Динары Урумбаевой из комка буквально на глазах появляется сосуд с ровными стенками. Керамика для нее давно перестала быть хобби – последние три года это основной источник дохода.

– Мы помогаем людям прикос­нуться к творчеству, – говорит мастер, не прекращая работу. – Человек сам что-то создает и за это платит. Это честный обмен. В этом процессе люди заново переживают простую радость созидания. Важен не только готовый предмет, но и сам процесс – медленный, тактильный, требующий внимания.

Перед тем как глина попадет на круг, ее тщательно готовят: увлажняют, вымешивают, добиваясь нужной пластичности. Динара работает только с чистой глиной – без шамота. Предпочитает испанское сырье: при обжиге сосуды из нее не дают трещин. Керамист признается, что качественный материал дает больше свободы – и в форме, и в масштабе.

За три года через ее мастер-классы прошли более тысячи учеников. Так ремесло выходит за рамки творчества и становится способом вовлечь горожан в креативную, а вместе с ней и предпринимательскую среду.

За соседним столом этнодизайнер Жанерке Адилова шьет традиционное казахское корпе в технике курак – лоскутного шитья.

По образованию Жанерке – технолог текстильного производства. Любовь к шитью – с детства, от мамы, профессиональной швеи. Она работала на швейном предприятии, но именно в декрете поняла: хочет создавать не все подряд, а национальные изделия.

– Сначала я обновила корпе в своем приданом, – вспоминает Жанерке. – Потом соседки попросили сшить и им, оценив авторский дизайн. Так хобби стало делом, которое приносит удовольствие и доход.

О мастерстве дизайнера говорит и тот факт, что одно из ее изделий с логотипом Шымкента стало частью масштабного проекта, вошедшего в Книгу рекордов Казахстана. Тогда 450 мастериц со всей страны сшили корпе в едином дизайне и покрыли ими целый стадион во время V Игр кочевников.

Недавно Жанерке выиграла безвозмездный грант и приобрела промышленное оборудование, сделав важный шаг от домашнего ателье к полноценному цеху. Работа в креативном хабе стала для нее логичным продолжением развития: здесь и условия, и общение, и покупатели, и помощники – ученицы. Параллельно Жанерке обучает молодых мам и работает со студентками, проходящими практику.

– Мы рады учиться у такого мастера, – признается студентка 4-го курса факультета дизайна одежды ЮКУ им. М. Ауэзова Акжунис Миллионер. – Мы поз­наем не только технику шитья, но и особое отношение к делу.

Мастерская Асель Нуржановой наполнена ароматами. Здесь нет парафина и химии – только соевый и кокосовый воск, натуральные композиции и минималистичная эстетика.

– Я беру свечи в руки, когда хочется спокойствия, – говорит Асель. – Я не ставлю задачу работать на поток. Мне важно получать удовольствие от процесса.

По образованию Асель – экономист, работала бухгалтером, но офисная рутина оказалась слишком скучной. Сегодня она делает свечи вручную и продает их через Instagram. Летом – ароматы моря и арбуза, зимой – апельсин и мандарин. Недавно мастерица завершила создание самой большой свечи – 500 граммов воска в вазе из бетона ручной работы, украшенной розами.

Ювелир-дизайнер Акбота Айт­бай работает с войлоком, деревом, металлом и натуральными камнями. По образованию она экономист, по жизни многодетная мама пятерых детей. В дизайн пришла через исследование войлока: сначала это была научная работа, над которой она кропотливо трудилась вместе с ребенком-школьником. Со временем знакомство с древним материалом кочевников переросло в профессию.

– Это дело, которое не отнимает меня у семьи и при этом дает ресурс, – резюмирует Акбота Айтбай. – Я буквально окунулась в национальные ремесла. Когда, к примеру, через украшение ты рассказываешь историю – это и есть развитие креативной индустрии.

Ее изделия – переосмысление исторических форм в современном аксессуаре. Традиционные казахские украшения – шекелик, шашбау, пояса – адаптированы под повседневную моду. Работы Акботы покупают не только в Казахстане: они уезжают за границу и возвращаются восторженными отзывами новых владельцев.

Этнические мотивы лежат в основе творчества Жанны Орынбасаровой. Она с детства рисует и занимается рукоделием. Детское увлечение сначала стало хобби, а затем – профессией.

Рядом с Жанной работает ее мама Айман Тельходжаева – профессиональный художник-порт­ретист с многолетним стажем. Долгое время она занималась классической живописью, но в последние годы открыла для себя новое направление – создание национальных украшений и сувениров. В своих работах Айман сочетает традиционные мотивы с современными материалами, в том числе эпоксидной смолой. Изделия быстро нашли своего покупателя и сегодня становятся заметным трендом в креативной среде.

Сегодня в Шымкенте зарегистрировано 2 300 предпринимателей в сфере креативной индустрии. Более 150 из них объединены в ассоциацию, организующую фестивали, показы мод, семинары и новые коллаборации дизайнеров и мастеров. В планах – объединить тренды и ремесло, чтобы изделия шымкентских креаторов были не только аутентичными, но и вост­ребованными на рынке.

Покидая центр ремесленников, понимаешь: здесь создают не просто вещи, а маленькие истории, которые потом уезжают в дома по всему свету. И возможно, именно Shymkent Creative Hub приведет Шымкент в сеть творческих городов ЮНЕСКО.