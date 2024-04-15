В Шымкенте для пенсионеров старше 70 лет и школьников проезд в общественном транспорте будет бесплатным

Сейчас такое право в Шымкенте предоставлено инвалидам первой группы, обладателям нагрудных знаков «Батыр ана», «Алтын алқа», «Күміс алқа», инвалидам по зрению с одним сопровождающим и труженикам тыла. Школьники от 7 до 18 лет оплачивают 50% от тарифа, а для студентов стоимость проезда составляет 50 тенге.

фото из архива "КП"

Учитывая социальную значимость вопроса, аким города Габит Сыздыкбеков принял решение о расширении с 1 мая категорий, имеющих право бесплатного проезда в общественном транспорте.

К тем, кто такой льготой пользовался ранее, добавятся ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним граждане, а также ветераны боевых действий на территории других государств. Не будут платить за проезд и удостоенные звания «Қазақстанның еңбек ері», награжденные орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, труженики тыла, проработавшие не менее 6 месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. В категорию льготников включили жертв политических репрессий, лиц с инвалидностью второй группы, детей с инвалидностью, пенсионеров старше 70 лет и школьников.

Ранее городские власти говорили о намерении повысить с марта текущего года стоимость оплаты за проезд в автобусах с 70 до 100 тенге, но потом отложили смену тарифа.