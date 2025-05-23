В Шымкенте гвардейцы и полицейские организовали мероприятие для детей

Военное дело
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В преддверии Дня защиты детей в воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК в Шымкенте состоялся День открытых дверей под девизом «Полиция — балалардың қорғаны», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба РгК «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК

Мероприятие было организовано для учащихся школ города с целью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации службы в органах внутренних дел.

В рамках мероприятия школьники посетили территорию воинской части, где им была предоставлена возможность ознакомиться с образцами военной техники и вооружения, используемыми в повседневной службе гвардейцев. Юные гости смогли примерить снаряжение военнослужащих, посидеть за рулём боевых машин и сделать памятные фотографии.

Также для школьников была организована военизированная эстафета, в ходе которой они проявили свою ловкость, выносливость и командный дух. Здесь особо отличились учащиеся, продемонстрировавшие отличную физическую подготовку и сноровку. Так, в разборке и сборке автомата лучшее время показал Динмухамед Саитбеков из школы №68, выполнив норматив за 21 секунду. В подтягивании на перекладине не было равных Али Акбару из школы №45, который сумел подтянуться 21 раз. Среди девушек высокой точностью и скоростью в метании учебных гранат отличилась Айдана Сарсенова из школы №68. Ей удалось забросить гранату на 23 метра, что стало рекордом среди участниц. Победители получили памятные подарки от организаторов.

Следует отметить, что в мероприятии приняли участие представители учебного центра МВД города Шымкент, которые подчеркнули важность подобных акций для формирования у молодёжи чувства патриотизма и уважения к деятельности правоохранительных органов.

По словам заместителя командира воинской части 6506 по воспитательной и социально-правовой работе подполковника Бауржана Шораева, проведение Дня открытых дверей способствует укреплению связи между силовыми структурами и гражданским обществом, а также служит определённой подготовкой юношей к службе в органах внутренних дел.

Участники мероприятия выразили благодарность организаторам за возможность ближе познакомиться с жизнью и службой военнослужащих, отметив, что полученные впечатления надолго останутся в их памяти и, возможно, повлияют на выбор будущей профессии.

#дети #полиция #Шымкент #Нацгвардия

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