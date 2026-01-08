В преступную схему были вовлечены работники одного из предприятий, аффилированного с нефтеперерабатывающим заводом
Пресечена схема хищения нефтепродуктов с территории Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой нана сайт Polisia.kz
7 января задержана группа лиц, организовавших канал незаконного вывоза ГСМ. В преступную схему были вовлечены работники одного из предприятий, аффилированного с нефтеперерабатывающим заводом, которые действовали в сговоре с жителями мегаполиса.
Установлены факты хранения и реализации похищенного топлива на территории нескольких баз, принадлежащих организаторам преступной схемы. Установленный теневой оборот денежных средств составляет свыше 1 млрд тенге.
В ходе обыска изъята крупная сумма денег, свыше 17 тонн ГСМ, оборудование для хранения и перекачки топлива и несколько автоцистерн. Все фигуранты задержаны, проводится расследование.
В рамках уголовного дела проверяется причастность к преступлению работников Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, в том числе в целях контрабанды. Работа в данном направлении продолжается.