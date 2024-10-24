В Шымкенте началось строительство экопарка

После проведения рекультивации по поручению акима города Габита Сыз­дыкбекова разработан проект парка общей площадью 45 га. 38,6 га отведут под озеленение. На территории предполагаются высадка порядка 4 тыс. деревьев и кустарников, оформление цветочных клумб. Кроме озеленения предусмот­рены активные зоны, детские и спортивные площадки, велосипедные и прогулочные дорожки. Для семей с детьми оборудуют специальную игровую зону площадью 6 тыс. кв. м.

Проект будущего экопарка уже прошел экспертизу и принят в работу, обещая горожанам настоящий оазис на окраине города. А ведь именно сюда на протяжении нескольких десятилетий вывозили отходы городской жизнедеятельности после того, как существующую городскую мусорную свалку закрыли, разбив на ее месте 40 лет назад дендропарк. Строительство парка, проектная стоимость которого оценивается почти в 5 млрд тенге, предполагается за счет спонсорских средств. Работы планируют завершить в конце 2025 года.