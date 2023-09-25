В Шымкенте открылся Дом студентов

Фото: пресс-служба ДУМК

В Шымкенте состоялась церемония открытия Дома студентов, расположенного во дворе центральной мечети «Aq meshit».

«Сегодня мы являемся свидетелями особого события в религиозной сфере. Мы благодарим Всевышнего за то, что Он удостоил нас этой радости. В начале года в своем ориентировочном докладе всем религиозным служащим страны я поручил открыть общежития ДУМК на основе пожертвований для студентов из малообеспеченных семей в 3 городах республиканского значения, а также в областных центрах. Хвала Всевышнему, сегодня мы пожинаем плоды начатого труда", - отметил верховный муфтий.

Он подчеркнул, что отсутствие жилья стало одной из самых серьезных проблем в обществе. Общежития необходимы подросткам, приезжающим в город в поисках образования. Снять квартиру особенно сложно студентам из малообеспеченных семей.

"Мы решили открыть общежитие, чтобы найти эффективный выход из этой волнующей всех ситуации. В это общежитие принимаются студенты из многодетных семей, дети сироты. В общежитии созданы условия для того, чтобы студенты могли учиться без забот. С Дозволением Всевышнего, я верю, что такие здания будут открыты в разных регионах страны и сократят дефицит общежитий в стране", - сказал глава ДУМК.

"Помощь молодым людям на пути получения образования и религиозного учения является одним из величайших вознаграждаемых дел. Ибн Мубарак, один из великих ученых нашей религии, сказал: «Я не знаю лучшего положения, чем распространять знания после пророчества и помогать тем, кто ищет знания». Таким образом, помогать тем, кто на пути поиска знании – очень благое дело. Поэтому, пусть Всевышний воздаст большие вознаграждения всем тем, кто оказывал поддержку и внес большой вклад в благое дело», - подчеркнул Наурызбай кажы Таганулы.