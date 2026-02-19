Президент Сирии Ахмед аш-Шараа издал указ об амнистии по случаю священного для мусульман месяца Рамадан, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Согласно тексту документа, который опубликовало агентство SANA, амнистия объявляется "за преступления, совершенные до даты издания настоящего указа".

Пожизненное заключение заменяется лишением свободы сроком на 20 лет, за исключением осужденных за тяжкие преступления, повлекшие причинения вреда здоровью.

Осужденные, имеющие смертельные заболевания, а также достигшие возраста 70 лет, полностью освобождаются от наказания.

Кроме того, под полную амнистию попадают осужденные за мелкие правонарушения.