В СКО восстанавливают дамбы
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Полным ходом идет восстановление защитных дамб, пострадавших во время минувшего половодья в Петропавловске и Кызылжарском районе СКО.
Специалисты укрепляют береговые линии, используя современную технику. Восстановлению подлежат восемь дамб общей протяженностью 32 км, в том числе объекты в Прибрежном, Тепличном, Бесколе и других населенных пунктах.
Работы ведутся в ускоренном темпе, задействованы сотни самосвалов, катков и грейдеров.
За качеством следят специалисты технического надзора.