В СНГ определили требования к безопасной транспортировке радиоактивных материалов

Мажилис
115
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах-участниках Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отметается в заключении к документу, целями Соглашения являются содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радиоактивных материалов, исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, а также координация совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с трансграничными перевозками радиоактивных материалов.

Согласно Соглашению, трансграничная перевозка радиоактивных материалов осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством государств-участников настоящего Соглашения на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов или иного документа, не противоречащего законодательству государств-участников.

«Для осуществления трансграничных перевозок радиоактивных материалов грузоотправитель, если это предусмотрено законодательством государства, по территории которого осуществляется трансграничная перевозка, должен иметь разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами государства экспорта, государства транзита и государства назначения в соответствии с законодательством этих государств, в том числе копии (или электронные копии) разрешительных документов, выдаваемых грузополучателю и перевозчикам», - говорится в заключении.

Согласно Соглашению, при трансграничных перевозках радиоактивных материалов их физическая защита осуществляется в соответствии с законодательством государств-участников настоящего Соглашения и положениями применимых международных документов, указанных в статье 7 настоящего Соглашения, при этом требования по физической защите ядерных материалов не могут быть ниже предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года.

#мажилис #соглашение #безопасность #СНГ #транспортировка #радиация

Популярное

Все
Наши шахматисты выиграли командный зачет
«Астана Балет»: серебро на фестивале в Корее
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Вдохновляя на путешествия
Игры стран СНГ пройдут в Алматы
Десятки семей в регионе обманом получали социальную помощь
Звездный құрақ от мастериц Приаралья
Цветы для ветерана
АПК становится драйвером роста экономики региона
Еще две медали
Термоядерный синтез – неиссякаемый источник энергии будущего
В споре уступает сильный
Глаза горят, и песня льется
Мастерски владеют и пером, и ракеткой
Фундаментальные исследования – основа для решения прикладных задач
Когда старость – в радость
ИИ: безграничный простор для творчества
Ключевые приоритеты высокотехнологичной стратегии
Словом укреплявший дух
Для угольщиков и металлургов
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Какие участки дорог перекроют в Астане
Должникам теперь не скрыться
Казахстан играет ключевую роль в качестве логистического хаба – Глава государства
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Президент высказался о восстановлении надежной архитектуры безопасности в мире
Касым-Жомарт Токаев выступил на Генеральной Ассамблее ООН
Холода сменят тепло в Казахстане
В алматинском акимате придумали способ повысить вдвое зарплату дворникам
Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства
Касым-Жомарт Токаев обозначил экономические приоритеты Казахстана
Дорога должна быть безопасной
Отопительный сезон не за горами
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Без оглядки на зарубежных поставщиков
Борьба с наркоманией дает результаты
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Казахстан и Туркменистан будут сотрудничать в борьбе с прес…
Эксперт ЕС: Я впечатлен работой Казахстана по закону об ИИ
Спикер Мажилиса: сегодня развитие искусственного интеллекта…
Мажилис ратифицировал ряд соглашений с Марокко о сотрудниче…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]