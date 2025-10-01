Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как отметается в заключении к документу, целями Соглашения являются содействие обеспечению безопасности трансграничных перевозок радиоактивных материалов, исключение необоснованных задержек при трансграничных перевозках радиоактивных материалов, обеспечение контроля трансграничных перевозок радиоактивных материалов, а также координация совместных действий, направленных на стабильное функционирование процессов, связанных с трансграничными перевозками радиоактивных материалов.

Согласно Соглашению, трансграничная перевозка радиоактивных материалов осуществляется в соответствии с международными договорами и законодательством государств-участников настоящего Соглашения на основании договора (контракта) на трансграничную перевозку радиоактивных материалов или иного документа, не противоречащего законодательству государств-участников.

«Для осуществления трансграничных перевозок радиоактивных материалов грузоотправитель, если это предусмотрено законодательством государства, по территории которого осуществляется трансграничная перевозка, должен иметь разрешительные документы, выдаваемые уполномоченными органами государства экспорта, государства транзита и государства назначения в соответствии с законодательством этих государств, в том числе копии (или электронные копии) разрешительных документов, выдаваемых грузополучателю и перевозчикам», - говорится в заключении.

Согласно Соглашению, при трансграничных перевозках радиоактивных материалов их физическая защита осуществляется в соответствии с законодательством государств-участников настоящего Соглашения и положениями применимых международных документов, указанных в статье 7 настоящего Соглашения, при этом требования по физической защите ядерных материалов не могут быть ниже предусмотренных Конвенцией о физической защите ядерного материала и ядерных установок от 26 октября 1979 года.