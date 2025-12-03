В США откроют накопительные «счета Трампа» для детей

США
94
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп презентовал в Белом доме инициативу «Счет Трампа», предусматривающую создание трастового фонда на $1 тыс. для каждого американского ребенка из малоимущей семьи, родившегося в период с 2025 по 2028 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Белого дома

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Президент Трамп присоединился к ведущим законодателям и филантропам Майклу и Сьюзан Делл, чтобы отпраздновать историческое благотворительное обязательство в размере $6,25 миллиарда от семьи Делл.

Этот знаковый подарок — одна из крупнейших прямых инвестиций, когда-либо сделанных в американские семьи — значительно ускорит инициативу президента Трампа дать каждому новорождённому ребёнку возможность к финансовой безопасности на всю жизнь и американской мечте.

Каждый счет Трампа будет активирован с единовременного взноса в размере 1 000 долларов от правительства. Семьи и другие лица смогут вносить до $5,000 в год. Если регулярно пополнять счет, то сумма может вырасти до $1,9 миллиона к 28 годам.

«Счета Трампа» — это новый, исторический инструмент сбережений, ставший возможным благодаря знаковому закону президента Трампа о снижении налогов для рабочих семей», — говорится в публикации.

Отмечается, что снять средства со «Счета Трампа» молодые американцы смогут только после достижения 18 лет, это позволит сформировать начальный капитал для получения образования или старта в профессиональной деятельности.

Согласно условиям инициативы, перечислять средства на счета детей смогут родители и их работодатели, члены семьи, благотворительные организации. После этого деньги будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании.

Газета Financial Times 1 ноября сообщала, что более 40 млн малоимущих американцев страдали от задержки государственной продовольственной помощи из-за приостановки работы правительства США. По информации издания, такой вид помощи получают более 42 млн американцев, 40% из которых — дети.

#дети #США #Трамп #накопления

Популярное

Все
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Алматы на Qatar Travel Mart 2025
Десять лет стратегического партнерства
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Базальт здесь превращают в утеплитель
Богатые недра могут помочь сельским бюджетам
Настоящая жизнь начинается не в кабинетах
Пять чемпионов Азии – из Казахстана
Государственный ансамбль танца «Салтанат» отметил юбилей
Химпром расширяется
Сильные позиции подсолнечника
Рыбы станет больше
Маэстро импровизации
Стратегия согласия: новая программа задает траекторию экономического роста
Мечты становятся реальностью
Предприятия АПК используют цифровые инструменты, а на заводах работают роботы
Ключ к успеху – координация усилий ученых, бизнесменов и государства
«Киберпол» защитит от интернет-мошенников
Началось строительство сталелитейного завода
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
Метростроевцы ускоряют темп
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Рост ВВП Казахстана превышает среднемировое значение более чем вдвое
214 млрд тенге выделят в ближайшие три года на субсидирование внедрения водосберегающих технологий в АПК
В Улытау раскрыто 15 фактов кражи скота
Сделать работу сельских акимов эффективной
Различают только по погонам
Лидия Мясцова – победитель «Мисс Ассамблея-2025»
Названы лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын»
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
В основе успеха – кооперация науки и производства
Глава государства принял участие в заседании Совета ОДКБ в узком составе
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Из казармы в кампус
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Уверенный рост экономики Приаралья
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Массовое ДТП с участием более 40 авто произошло в США из-за…
В США задержали более 8,5 тыс. рейсов из-за непогоды
США навсегда приостановит миграцию из стран третьего мира
США прекращают приём заявок из Афганистана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]