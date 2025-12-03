Президент США Дональд Трамп презентовал в Белом доме инициативу «Счет Трампа», предусматривающую создание трастового фонда на $1 тыс. для каждого американского ребенка из малоимущей семьи, родившегося в период с 2025 по 2028 год, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Белого дома

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Президент Трамп присоединился к ведущим законодателям и филантропам Майклу и Сьюзан Делл, чтобы отпраздновать историческое благотворительное обязательство в размере $6,25 миллиарда от семьи Делл.

Этот знаковый подарок — одна из крупнейших прямых инвестиций, когда-либо сделанных в американские семьи — значительно ускорит инициативу президента Трампа дать каждому новорождённому ребёнку возможность к финансовой безопасности на всю жизнь и американской мечте.

Каждый счет Трампа будет активирован с единовременного взноса в размере 1 000 долларов от правительства. Семьи и другие лица смогут вносить до $5,000 в год. Если регулярно пополнять счет, то сумма может вырасти до $1,9 миллиона к 28 годам.

«Счета Трампа» — это новый, исторический инструмент сбережений, ставший возможным благодаря знаковому закону президента Трампа о снижении налогов для рабочих семей», — говорится в публикации.

Отмечается, что снять средства со «Счета Трампа» молодые американцы смогут только после достижения 18 лет, это позволит сформировать начальный капитал для получения образования или старта в профессиональной деятельности.

Согласно условиям инициативы, перечислять средства на счета детей смогут родители и их работодатели, члены семьи, благотворительные организации. После этого деньги будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании.

Газета Financial Times 1 ноября сообщала, что более 40 млн малоимущих американцев страдали от задержки государственной продовольственной помощи из-за приостановки работы правительства США. По информации издания, такой вид помощи получают более 42 млн американцев, 40% из которых — дети.