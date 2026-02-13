В США представят план по Газе на следующей неделе

США
130
Айман Аманжолова
корреспондент

Президент США Дональд Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления сектора Газа на первом официальном заседании Совета мира на следующей неделе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: @motaz_azaiza

Как сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, администрация Трампа ожидает, что по меньшей мере делегации из 20 стран примут участие в первом заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля.

Ожидается, что будет выделено несколько миллиардов долларов на восстановление разрушенного войной сектора Газа, а также тысячи военнослужащих для международных стабилизационных сил, которые должны обеспечить безопасность территории.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира.

 

#США #Палестина #СекторГаза

Популярное

Все
Демократический механизм запущен
О чем поведает Рашид ад-дин?
Новый этап Справедливого Казахстана
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Закон Республики Казахстан
Стратегическая платформа для диалога
Межцивилизационный диалог
Свести риски к минимуму
Региональная платформа «Зеленая школа» разрабатывается по инициативе Казахстана
Про город, людей, Ишим
Драмы на склонах, надежды на льду
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Превратить ИИ в двигатель роста
Три новые жизни
«Первое счастье мое – это мой народ...»
Если это любовь
Конституция, которая задает новый вектор развития страны – Карин о новом Основном законе РК
Формируя пространство общественного согласия
К развитию – через конкуренцию и креативность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
В заказчиках недостатка нет
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Димаш встретил премьеру продюсерского проекта вместе с алматинскими зрителями
Академики страны призвали граждан поддержать проект новой Конституции
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Астана принимает Кубок Дэвиса
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

В США ждут новый шатдаун
Маск, Безос и Гейтс возглавили топ величайших инноваторов С…
США укрепляют свои базы на Ближнем Востоке
США направят своих военных в Нигерию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]