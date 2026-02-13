Президент США Дональд Трамп объявит о многомиллиардном плане восстановления сектора Газа на первом официальном заседании Совета мира на следующей неделе, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Фото: @motaz_azaiza

Как сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники, администрация Трампа ожидает, что по меньшей мере делегации из 20 стран примут участие в первом заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля.

Ожидается, что будет выделено несколько миллиардов долларов на восстановление разрушенного войной сектора Газа, а также тысячи военнослужащих для международных стабилизационных сил, которые должны обеспечить безопасность территории.

Создание Совета мира было частью предложенного Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет, некоторые - в качестве основателей. Первым председателем Совета мира стал Трамп.

22 января в Давосе состоялась церемония учреждения Совета мира.