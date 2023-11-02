В Стамбуле осталось воды на 50 дней

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Уровень запасов воды в снабжающих Стамбул водохранилищах снизился до 18%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Уровень запасов воды в водохранилищах, снабжающих самый густонаселенный город Турции Стамбул, в четверг снизился до 18%, этого объема хватит еще на 50 дней, если не будет осадков, следует из подсчетов РИА Новости.

Управление водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ) сообщило в четверг, что степень заполненности водохранилищ в Стамбуле составляет 18,07% (156,9 миллиона кубометров из 868 миллионов). Начиная с апреля запасы в водохранилищах неуклонно снижались с отметки в 48,5%.

Город с населением более 16 миллионов человек ежедневно потребляет порядка 3,1 миллиона кубометров воды, утверждает управление, призывая граждан экономить воду.

Если в конце июля половина из десяти крупнейших водохранилищ практически обмелели и были заполнены менее чем на 5%, то теперь обмелели уже семь из десяти и город по факту снабжается тремя, заполненными максимум на 38%.

В четверг небольшой дождь идет в ряде районов города, однако по прогнозам синоптиков осадков в Стамбуле в ближайшие десять дней с пятницы не предвидится, температура составит от 19 до 25 градусов тепла.

По данным генерального департамента метеорологии, за 72 года наблюдений, средняя температура октября в Стамбуле составила 13,6 градуса, а дождливых дней было почти десять - в прошедшем октябре эти показатели существенно отличались.

#Турция #вода #Стамбул

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