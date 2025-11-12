В столице чествовали героев современности

Закон и Порядок
5

В Астане состоялось торжественное мероприятие в рамках республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы», посвященной чествованию сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД, проявивших героизм и самоотверженность в мирное время

Фото: МВД

С приветственными словами к участникам обратились начальник департамента по работе с личным составом МВД Олжас Мырзабеков, начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев и заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Кайрат Умбетов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов всегда подчеркивает, что служба в полиции – это не просто работа, а призвание. Это профессия для тех, кто готов жертвовать собой ради других, кто способен на подвиг и в повседневной жизни, и в экстремальных ситуациях.

В ходе церемонии награждены 16 героев современности со всего Казахстана: 15 сотрудников полиции и один военнослужащий Национальной гвардии. Все они проявили истинное мужество и преданность служебному долгу.

Среди награжденных старший лейтенант полиции Сагындык Курмантаев и сержант юстиции Рахат Байлин. Благодаря их решительным действиям 23 марта 2025 года удалось предотвратить трагедию в Кокшетау. В тот день в полицию поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Первыми на место прибыли участковый инспектор Сагындык Курмантаев и сотрудник ДУИС по Акмолинской области Рахат Байлин. От жителя дома они узнали, что в горящей квартире остались мужчина и ребенок. Не раздумывая, полицейские выбили дверь и вошли в задымленное помещение. В коридоре они обнаружили восьмилетнего мальчика и вынесли его на улицу, а затем, вернувшись обратно, спасли находившегося без сознания мужчину.

Всем героям вручены ведомственные благодарственные письма и памятные подарки. На церемонии присутствовали представители акимата, ветераны органов внутренних дел, учащиеся полицейских классов «Жас сақшы», а также вдовы и матери сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Особенно трогательным моментом стало вручение цветов и памятных подарков вдовам и матерям павших полицейских от имени министра внутренних дел, а также благодарственных писем директорам школ, активно участвующим в патриотическом воспитании молодежи.

Торжественная часть завершилась концертной программой с участием казахстанских артистов.

Акция «Қазіргі заман қаһарманы», ставшая доброй традицией, проводится в честь Халық қаһарманы Газиза Байтасова - полицейского, погибшего в 2011 году в Таразе при задержании террориста.

#полиция

Популярное

Все
Молодежь созидает будущее
Все строго по правилам
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
В Астане дан старт работе международных шахматных клубов Сергея Карякина
В соперниках – чемпионы Бельгии и Польши
На счету уже 18 медалей!
Лучший киберспортсмен планеты
О новой парадигме законотворчества в Казахстане
Комедия страстей
Нашествие диких животных наблюдают в Костанайской области
Горожане смогут напрямую влиять на развитие мегаполиса
Вклад молодых ученых в развитие медицины
По данным АТР
Юные патриоты приняли присягу
Живая связь времен
Маленькие шаги для больших достижений
Состязались юные таланты
Устранить асимметрию банковских рисков
Бесплатные препараты получают свыше 3 млн казахстанцев
Реструктуризация должна быть качественной
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Глава Белого дома показал Президенту Казахстана, как идёт строительство бального зала
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Президент дал интервью The Washington Post и The New York Times
Соглашение о стратегическом партнерстве на $2,5 млрд: какие планы у John Deere в Казахстане
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Потайной туннель римских императоров под Колизеем откроется для туристов
Токаев утвердил стратегические ориентиры внутренней политики
Портрет Алии украсил набережную
Заработал кирпичный завод
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
У школы – новоселье!
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Зафиксирован рекордный урожай
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики

Читайте также

О новой парадигме законотворчества в Казахстане
В Жамбылской области продолжает пропадать домашний скот
Быть не сторонним наблюдателем, а ответственным гражданином
Деятельность нарколаборатории пресечена в Улытау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]