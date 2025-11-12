В Астане состоялось торжественное мероприятие в рамках республиканской акции «Қазіргі заман қаһарманы», посвященной чествованию сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии МВД, проявивших героизм и самоотверженность в мирное время

Фото: МВД

С приветственными словами к участникам обратились начальник департамента по работе с личным составом МВД Олжас Мырзабеков, начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев и заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией МВД Кайрат Умбетов.

Министр внутренних дел Ержан Саденов всегда подчеркивает, что служба в полиции – это не просто работа, а призвание. Это профессия для тех, кто готов жертвовать собой ради других, кто способен на подвиг и в повседневной жизни, и в экстремальных ситуациях.

В ходе церемонии награждены 16 героев современности со всего Казахстана: 15 сотрудников полиции и один военнослужащий Национальной гвардии. Все они проявили истинное мужество и преданность служебному долгу.

Среди награжденных старший лейтенант полиции Сагындык Курмантаев и сержант юстиции Рахат Байлин. Благодаря их решительным действиям 23 марта 2025 года удалось предотвратить трагедию в Кокшетау. В тот день в полицию поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Первыми на место прибыли участковый инспектор Сагындык Курмантаев и сотрудник ДУИС по Акмолинской области Рахат Байлин. От жителя дома они узнали, что в горящей квартире остались мужчина и ребенок. Не раздумывая, полицейские выбили дверь и вошли в задымленное помещение. В коридоре они обнаружили восьмилетнего мальчика и вынесли его на улицу, а затем, вернувшись обратно, спасли находившегося без сознания мужчину.

Всем героям вручены ведомственные благодарственные письма и памятные подарки. На церемонии присутствовали представители акимата, ветераны органов внутренних дел, учащиеся полицейских классов «Жас сақшы», а также вдовы и матери сотрудников, погибших при исполнении служебного долга.

Особенно трогательным моментом стало вручение цветов и памятных подарков вдовам и матерям павших полицейских от имени министра внутренних дел, а также благодарственных писем директорам школ, активно участвующим в патриотическом воспитании молодежи.

Торжественная часть завершилась концертной программой с участием казахстанских артистов.

Акция «Қазіргі заман қаһарманы», ставшая доброй традицией, проводится в честь Халық қаһарманы Газиза Байтасова - полицейского, погибшего в 2011 году в Таразе при задержании террориста.