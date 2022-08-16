Общество
В столице Казахстана прошло самое престижное соревнование по триатлону серии IRONMAN («Железный человек»)
Кошкарбек Тусипов

Победители отправятся на Гаваи

В этом году на старт вышли не только участники привычной для нас гонки на более короткой дистанции IRONMAN 70.3 Astana, но и гонки на полной дистанции IRONMAN Kazakhstan. Свои силы испытали 1 700 триатлетов из 56 стран.

Самым юным среди них был 18-летний представитель Индии Авишкар Гацгаль, а самым возрастными участниками стали Реинхард Дрогла из Германии и Сергей Кольга из России, которым в этом году исполнилось по 72 года. Кстати, казахстанцы были представлены на состязаниях и очень известными людьми, среди которых солист группы «Орда» Дастан Оразбеков, олимпийский чемпион Серик Сапиев, профессиональная триатлонистка Екатерина Шатная и исполнительный директор «Алматы Марафона» Салтанат Казыбаева.

Хорошей гонки триатлетам пожелали министр культуры и спорта Даурен Абаев, подчерк­нувший, что такой масштаб соревнований является свидетельством растущей популярности этого вида спорта среди казахстанцев, аким столицы Алтай Кульгинов и председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев (его компания – один из основных спонсоров), которые дали старт 112 эстафетным командам.

Отметим, что с последнего проведенного IRONMAN в Казахстане прошло уже три года. Старты этих состязаний проходят на протяжении всего года в разных точках земного шара. Каждый раз разыгрывается определенное количество мест (слотов), дающих право участвовать в главном старте сезона – чемпионате мира IRONMAN. К слову на IRONMAN Kazakhstan было разыграно сразу 45 слотов на IRONMAN World Championship-2022, который пройдет в Калуа-Коне (Гавайи).

Лидером соревновании на полной «железной» дистанции IRONMAN Kazakhstan 2022 стал россиянин Алекс Григорьев, показавший невероятное время 8 часов и 13 минут. С отрывом в 20 минут чемпион обогнал всех конкурентов еще на плавательном этапе. Вслед за ним финишировали его соотечественник Антон Березняк (8 часов и 49 минут) и казахстанец Алексей Вшивцев (8 часов и 51 минута).

Среди женщин с явным отрывом первой к финишу пришла россиянка Валентина Кукрус (9 часов и 46 минут). Второй заветную черту пересекла представительница Турции Guney Merve (10 часов и 9 минут), а третьей была еще одна россиянка Ирина Владимирова (10 часов и 23 минуты).

Все участники остались очень довольны как уровнем состязаний, так и красотой нашей столицы. Они очень надеются, что еще не раз побывают в гостеприимном Казах­стане.

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