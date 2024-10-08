В столице наградили бойцов Нацгвардии МВД РК

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

«На моем месте достойный мужчина поступил бы также. Лучше в глазах народа остаться героем, чем ходить трусом», – сказал рядовой Нариман Мырзахметов.

Приказом Заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан – Главнокомандующего Национальной гвардией военнослужащие столичной воинской части 5573 были награждены нагрудными знаками «Ұлттықұланұланүздігі» и «Қоғамдықтәртіптісақтағаныүшін» за примерное и образцовое выполнение воинского долга, добросовестное и старательное исполнение возложенных на них задач по обеспечению общественного порядка.

На церемонии чествования присутствовали командование и личный состав Главного командования Национальной гвардии МВД РК

Заместитель Министра внутренних дел РК – Главнокомандующий Национальной гвардией генерал-майор Ансаган Балтабеков лично наградил героически отличившихся воинов нагрудными знаками.

– От лица Главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю огромную благодарность за Ваш героический поступок, а вашим родителям за воспитание таких сыновей, готовых защитить наших граждан в трудную минуту. Именно такие примеры мужества и ответственности вдохновляют личный состав на успешное выполнение боевой службы. Поэтому мы будем делать все для того, чтобы труд наших военнослужащих был оцененпо достоинству, – отметил генерал-майор Ансаган Балтабеков.

В частности, начальник войскового наряда рядовой Нариман Мырзахметов был награжден нагрудным знаком «Ұлттықұланқызметініңүздігі», а патрульным рядовым Дамиру Мукашеву и Давиду Корсунову были вручены нагрудные знаки «Қоғамдықтәртіптісақтағаныүшін».

Напомним, случай произошел вечером 2 октября, когда около 22:00 к войсковому наряду Национальной гвардии за помощью обратился местный житель, который сообщил, что с моста в реку Ишим спрыгнула молодая девушка.

Войсковой наряд, незамедлительно отреагировал и выдвинулся на место происшествия. Оценив обстановку и риски, гвардейцы оперативно приступили к спасательным действиям. Проявив профессионализм и решительность, солдаты сумели быстро извлечь девушку из воды, оказали ей первую помощь до прибытия кареты скорой помощи, тем самым предотвратив трагедию.

– Для меня большая честь получить такую награду из рук Главнокомандующего. На моем месте достойный мужчина поступил бы также. Лучше в глазах народа остаться героям, чем ходить трусом. Это наш долг перед Родиной! И в дальнейшем мы будем оставаться верными своей присяге и служить на благо нашей страны, – отметил начальник воинского отряда рядовой Нариман Мырзахметов.

Отрадно сказать, что, ранее приказом командира воинской части 5573 рядовому Нариману Мырзахметову был предоставлен кратковременный 10- дневный служебный отпуск домой. А рядовым Дамиру Мукашеву и Давиду Корсунову вручили грамоты и командирские часы.

Стоит отметить, что военнослужащие Национальной гвардии ежедневно обеспечивают общественный порядок в 21 городе страны. Также во время боевой службы они помогают задерживать правонарушителей и опасных преступников,возвращают украденные вещи и пропавших без вести детей.