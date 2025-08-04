В столице пройдут бесплатные курсы казахского языка
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КГУ «Руханият» Управления по развитию языков и архивного дела объявило о приеме заявок на бесплатные курсы казахского языка для взрослых, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны
Заявления от желающих принимаются с 4 по 20 августа 2025 года по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.
Занятия начнутся 2 сентября и будут проводиться 3 раза в неделю. Формат – офлайн.
По окончании курса выдается сертификат.
Контактные телефоны:
Рабочий: +7 7172 24 90 52
Сотовый: +7 707 497 7143