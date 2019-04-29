Общество
В столице ветераны ВОВ получат по полмиллиона тенге ко Дню Победы
Айдана Демесинова
В Нур-Султане ветераны Великой Отечественной войны получат по 519 тысяч тенге ко Дню Победы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.   

Как сообщила руководитель отдела по работе с ветеранами и инвалидами городского управления занятости и социальной защиты Гульзада Джекебаева, в столице проживает 71 участник Великой Отечественной войны. По ее словам, в рамках празднования 74-й годовщины Великой Победы ветеранам ВОВ и лицам, приравненным к ним, в столице предусмотрена социальная помощь на общую сумму 402 888,9 миллиона тенге.

"71 участник Великой Отечественной войны получит по 519 тысяч тенге; 332 человека – лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам ВОВ, получат по 22 725 тенге (9 МРП); 3 519 человек – это другие категории лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам войны, получат по 11 363 тенге (4,5 МРП)", – сообщила Гульзада Джекебаева.

Для ветеранов ВОВ и лиц, приравненным к ним, также предусмотрена денежная компенсация за коммунальные услуги. Компенсацию получат 1 609 человек на общую сумму 127 054 тысяч тенге.

Лекарственное обеспечение ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, предусмотрено для 2 700 человек на общую сумму 33 500 тыс. тенге.

Кроме того, социальную помощь на выписку периодических изданий, посещение бань, парикмахерских получает 71 человек (на общую сумму 1 214,5 тыс. тенге).

Санаторно-курортным лечением для ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним, охвачено 395 человек (60 830 тыс. тенге).

Как сообщила Джекебаева, дополнительная социальная помощь к 30-летию вывода войск из Афганистана оказана лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, из числа участников боевых действий в Афганистане. Выплату в размере 30 тысяч тенге получили 1 264 человека. Ранее для 1 267 человек было выплачено 28 792,6 тыс. тенге. Таким образом, общая сумма с учетом ежегодно получаемой воинами-интернационалистами социальной помощи составила 52 725 тенге.

Кроме этого, ветераны ВОВ и лица, приравненные к ним, пользуются правом льготного проезда на городском пассажирском транспорте, бесплатного зубопротезирования.

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