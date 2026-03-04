Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к законам, документы направлены на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних детей по взысканию алиментов на территориях государств-участников конвенции.

«Протокол расширяет механизм взаимного признания судебных актов между государствами СНГ. Теперь к числу таких актов прямо относятся судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей», - пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Глава Минюста добавил, что судебный приказ – это быстрый инструмент, который выносится без длительного процесса и позволяет оперативно защитить ребенка.

- Однако, если должник находится в другом государстве, решение может остаться на бумаге. А этот протокол решает проблему. Один из родителей с ребенком проживает в Казахстане. Второй родитель ребенка переехал в другое государство СНГ. Наш суд вынес судебный приказ о взыскании алиментов. Сегодня процедура признания такого приказа за рубежом сложнее, чем признание решения после полного процесса. После ратификации судебный приказ будет прямо признан в рамках конвенции, процедура станет понятной и предсказуемой, исполнение – реальным, - отметил министр.

Согласно статистике, за 2021–2025 годы в государства Минской конвенции направлено 169 ходатайств о признании и разрешении исполнения решений о взыскании алиментов, из них 153 удовлетворено, в 16 – отказано, процент удовлетворения составил 90%.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года распространяет механизм признания судебных приказов по алиментам.