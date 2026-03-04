В странах СНГ упростят взыскание алиментов

105
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протоколы о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года и от 7 октября 2022 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к законам, документы направлены на обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних детей по взысканию алиментов на территориях государств-участников конвенции.

«Протокол расширяет механизм взаимного признания судебных актов между государствами СНГ. Теперь к числу таких актов прямо относятся судебные приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей», - пояснил министр юстиции Ерлан Сарсембаев.

Глава Минюста добавил, что судебный приказ – это быстрый инструмент, который выносится без длительного процесса и позволяет оперативно защитить ребенка.

- Однако, если должник находится в другом государстве, решение может остаться на бумаге. А этот протокол решает проблему. Один из родителей с ребенком проживает в Казахстане. Второй родитель ребенка переехал в другое государство СНГ. Наш суд вынес судебный приказ о взыскании алиментов. Сегодня процедура признания такого приказа за рубежом сложнее, чем признание решения после полного процесса. После ратификации судебный приказ будет прямо признан в рамках конвенции, процедура станет понятной и предсказуемой, исполнение – реальным, - отметил министр.

Согласно статистике, за 2021–2025 годы в государства Минской конвенции направлено 169 ходатайств о признании и разрешении исполнения решений о взыскании алиментов, из них 153 удовлетворено, в 16 – отказано, процент удовлетворения составил 90%.

Протокол о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года распространяет механизм признания судебных приказов по алиментам.

- На практике это означает, что, независимо от того, какая конвенция применяется между государствами, судебный приказ о взыскании алиментов будет признан и исполнен по единым правилам. Это системность, предсказуемость и равная защита, - объяснил Ерлан Сарсембаев.
 

#СНГ #алименты #конвенция

Популярное

Все
На страже неба: женское лицо авиации
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Жизнь на жайляу
В Конаеве начали строить КОС
Дроны выявляют нарушителей
Мечи на службе милосердия
Одиннадцать медалей из Софии
У «семи нянек» Талгайран без новоселий…
Три дистанции – одна цель
Рекордный полет Ильи
Ставка на свеклу и кукурузу
Медовый экспорт
Ошибка в ИИН – это серьезно
Продукция с всегда высоким спросом
Не снижается спрос на аренду жилья
К новой архитектуре доверия
AI-агенты и новые технологии в промышленности
Госслужба 2.0: к управлению на основе данных
Соцсети – основной источник информации для мошенников
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Подставить вовремя плечо
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Дороги – к развитию
«Я – песня народа, что славен и юн...»
На стыке жанров, стилей и идей
Посол Казахстана в Кении назначен послом в Руанде по совместительству
Искусство света и тьмы
Генерация будет увеличена
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Армия открыла двери в вузы
Игры «Жулдызай» объединяют
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан

Читайте также

В Казахстане узаконят частную детективную деятельность
Казахстан присоединился к рекомендации ОЭСР по публичной до…
Товарооборот между Китаем и ЦА превысил 100 млрд долларов
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]