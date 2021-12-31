Уходящий год станет памятным для алматинских пожарных Болата Калжапбарова и Нурсултана Абдукаримова – мужество, проявленное ими при исполнении служебных обязанностей, отмечено высокими государственными наградами.

Обычная работа

Свидетелями пожара, на котором отличились сержант Калжапбаров и младший сержант Абдукаримов, стали сотни пользователей социальных сетей. Как раз в этот день Нурсултан закрепил на своей каске только что купленную экшен-камеру. Так в короткое видео попали все детали ЧП: как машина летела на вызов, как разматывали пожарные рукава, сбивали водяной струей рвущееся из окна пламя и выносили из клубов дыма человека.

– Просто решили показать свою работу, – объясняет Нурсултан Абдукаримов.

Это за рубежом обычное дело, когда пожарные-блогеры ведут каналы о своих служебных буднях. У нас такие вещи до поры до времени не приветствовались, теперь сотрудникам разрешается вот так наглядно демонстрировать свою «обычную работу», заодно показывая, какой разрушительной силы бывает стихия огня.

Пожар в частном доме на улице Жангельдина начался в третьем часу ночи. К прибытию пожарного расчета ПЧ № 8 ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Алматы небольшая постройка была почти полностью охвачена пламенем, а вход в дом блокировали огонь и дым.

– При тушении поступила информация, что внутри остались люди, – коротко, как для рапорта, вспоминает события той майской ночи старший пожарный-спасатель Болат Калжапбаров. – Начальник караула поставил задачу найти их. В здание заходили через окно – другого пути уже не было из-за задымления и высокой температуры. В первой комнате никого не обнаружили, но по звукам поняли, что человек жив. Нашли его в соседнем помещении, уже без сознания. Подняли, вытащили, передали скорой помощи.

Судьбу 29-летнего мужчины тогда действительно решали мгновения. Чуть задержись пожарные – шансов у него уже не было бы. Еще один пострадавший в том пожаре погиб.

Адреналин и рассудок

Со своим спасенным Болат и Нурсултан с тех пор не виделись. В часть приходила его бабушка – от души благодарила. Что пожарные испытывают в такие моменты?

– Наверное, удовлетворение, – немного подумав, говорит Нурсултан. – Приятно все-таки, что человек остался жив. Я думаю, на эту службу нужно идти, если искренне хочешь быть полезным, если тебе не безразлична жизнь других людей.

По большому счету, ради того, чтобы спасать из беды других, в своей профессии оказался и Болат, и Нурсултан. Это был осознанный выбор, заветная детская мечта. У старшего сержанта Калжапбарова пожарным служил дядя, еще мальчишкой он многое узнал об этой мужской работе. А у будущего сержанта Абдукаримова рядом с пожарной частью стояла школа, и уже тогда он понял, кем хочет стать.

Сейчас Нурсултан учится в вузе, готовится продолжить карьеру в офицерском звании, Болат получил специальное образование в Санкт-Петербурге и говорит, что за 8 лет стажа ему не пришлось разочаровываться в своем выборе.

– В каждом деле есть трудности, – говорит старший пожарный-спасатель Калжапбаров. – У нас были такие случаи – молодые люди приходят и уже после первого выезда увольняются. Помню, как раз на Новый год с 12 до 4 часов ночи тушили пожар. Попал на него и новый сотрудник. Промок, устал, замерз – и сразу же решил уходить. Это испытание, кто его выдерживает, тот остается.

Еще пожарные добавляют, что их мужественной профессии нужны бесстрашные люди. И речь не о безрассудной храбрости (а пожар – дело такое: адреналин порой зашкаливает), но об умении собраться в экстремальной ситуации, не потерять голову и расчетливо применить все свои знания и опыт.

Маленькая семья

Между двумя сослуживцами почти десяток лет разницы: Болату – 32, Нурсултану – 23 года, но они, на удивление, в унисон рассуждают о многих важных для профессии вещах, в том числе о служебном долге. Хотя в этом нет, наверное, ничего необъяснимого.

Сцепка, в которой звено пожарных входит в горящее здание, – это ведь не только соединяющий их страховочный трос, но и мера ответственности за своего коллегу. В полыхающем доме, куда Калжапбарова и Абдукаримова направили искать людей, сослуживцы ни на секунду не выпускали друг друга из поля зрения. У огнеборцев так положено: случиться может всякое, и нужно не колеблясь прийти на помощь товарищу.

– Да, наш коллектив, как маленькая семья, – утверждает Нурсултан. – Все разные по характеру, но нас объединяет одно дело. И это важно – чувствовать плечо товарища.

– Если между нами не будет доверия, на пожаре придется очень непросто, – добавляет Болат.

Не все знают, но служба у пожарных – это не то чтобы коротать время от вызова до вызова. Сутки дежурства у каждого сотрудника расписаны строгим режимом: утром теоретические занятия, после обеда практичес­кие. Плюс к этому – обслуживание техники и оборудования, отработка специальных служебных нормативов, физподготовка, учения. Словом, тяжелый рутинный труд.

Пожар – это, скорее, итоговый экзамен. Ни один следующий не повторяет предыдущий – всякий раз нестандартная ситуация, новые условия и свои особенности. Поэтому именно в реальных ЧП специалисты проявляют свои лучшие профессиональные качества и одно­временно получают ценнейший опыт. Но стоит ли спрашивать у пожарного, скучает ли он без практического дела?

– Нет пожаров – значит у людей все хорошо. И это важнее всего остального, – делится Нурсултан. – Когда едешь на вызов, в голове одна мысль: быстрее доехать, потушить и вернуться обратно.

Для вручения медали «Ерлігі үшін» старшего пожарного-спасателя Болата Калжапбарова пригласили в столицу. Родные об этом узнали, когда он был уже там. О Почетной грамоте РК пожарного-спасателя Нурсултана Абдукаримова его близким стало известно тоже только после награждения. Родители и о выездах на пожары своих сыновей узнают, когда уже все закончено. Так всем спокойнее.