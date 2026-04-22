В Таразе построят очистные сооружения

С каждым годом численность населения Тараза увеличивается – и соразмерно растут объемы нечистот. Загвоздка в том, что они никак не перерабатываются, а просто накапливаются в отстойниках вблизи села Костобе. Долгие годы Тараз остается единственным городом в стране, где не предусмотрена система биологической очистки канализационных вод, и в последнее время это стало представлять настоящую экологическую и одновременно социальную и экономическую угрозу.

Данный вопрос неоднократно поднимался в средствах массовой информации, об этом не раз докладывали республиканскому профильному ведомству, говорили и народные избранники на заседаниях маслихатов и Парламента. Еще четыре года назад злободневную тему на уровне Правительства в своем депутатском запросе вновь поднял бывший сенатор, ныне председатель областного маслихата Абдалы Нуралиев.

Тогда он сообщил, что в пруды, куда отправляются городские сточные воды, объема отходов стало поступать в 1,5 раза больше проектной емкости, из-за чего они начали распространяться по территории соседнего района, загрязняя окружающую среду. А лабораторное изучение показало значительное превышение допус­тимых норм содержания твердых веществ и токсичных компонентов.

По этой причине не только запахи, но и риск появления некачественных продуктов питания стали беспокоить местных аграриев. Оказалось, влагу из отстойных прудов пока использовать нельзя даже в технических целях. Между тем некоторые сельскохозяйственные угодья расположены совсем рядом с полями фильтрации, и эти воды могут стать буквально отравой.

Справедливости ради скажем: все это время местные власти не сидели сложа руки. Как выяснилось, работа велась, но особо не афишировалась. Проблема рассматривалась много раз, предлагалось несколько разных путей ее решения. Но постоянно находились причины для их отклонения. Лишь в этом году стали видны более четкие очертания возможного выхода из сложившейся ситуации.

Итоги местные водники озвучили на недавнем совещании под председательством акима Тараза Бакытжана Орынбекова. Как сообщили, технико-экономическое обоснование проекта по строительству комплекса очистки сточных вод было разработано еще в августе – ноябре 2023 года, в 2024-м получено положительное заключение государственной экспертизы. Затем проект успешно прошел отраслевую, экономическую и финансовую оценку, после чего в текущем году принято решение о финансировании этапа разработки. К радости местных жителей, объявлено, что в настоящее время проектные работы уже начаты, ведется сбор исходных данных, идут полевые исследования.

Руководитель проекта Мурат Джакишев проинформировал, что протяженность канализационных сетей города составляет 294 км, при этом уровень их износа дос­тигает 43%. Проект, реализуемый коммунальным предприятием «Жамбыл су» совместно с акиматами области и Тараза, предусмат­ривает внедрение современных технологий очистки, обеспечение полной переработки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду. Стало известно, что для разгрузки фильт­рационных полей, которые все это время использовались для захоронения сточных вод, дополнительно построены еще 12 карт (секций) для естественной очистки слоями почвы.

По словам докладчика, осуществление озвученной идеи позволит в период с 2028 по 2040 год подключить от 50 тыс. до 200 тыс. новых абонентов, полностью исключить сброс неочищенных сточных вод, а также использовать до 80–100 тыс. кубометров очищенной воды в сутки для технических нужд. Кроме того, планируется применение обработанного осадка в озеленении и использование очищенной воды для орошения 1–1,5 тыс. га сельскохозяйственных земель. Завершение проектирования намечено на конец года, а начать строительные работы планируется уже в следующем.

Похоже, что в этом «грязном» деле появился свет в конце тоннеля и вскоре Тараз обретет долгожданную собственную современную систему очистки сточных вод. Теперь главное, чтобы вся работа была выполнена на совесть. По итогам совещания аким областного центра поручил обеспечить качественную и своевременную реализацию проекта, а также усилить контроль за соблюдением экологических требований.