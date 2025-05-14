– Данная экоакция – не просто уборка территории, это вклад в формирование экологической ответственности у молодежи. Хотелось бы, чтобы примеру ответственных парней и девушек последовали другие молодые люди, – отметил заместитель директора областного Молодежного ресурсного центра Арнай Ракымберлиулы.

В области Жетысу в реализации программы «Таза Қазақстан» с начала года приняли участие более 17 тыс. человек. Было задействовано 295 единиц техники, вывезено 1 209 тонн мусора, проведены работы по очистке 132 парков и скверов, посажено свыше 17 тыс. саженцев деревьев хвойных и лиственных пород, рассказали в пресс-службе акима области.

– В Талдыкоргане прошел «Eco Hackathon: Взгляд молодежи». Основной его целью стало привлечение внимания молодых к экологическим проблемам региона и вовлечение в их решение, – рассказали в управлении общественного развития области Жетысу.

Двадцати молодым людям дали возможность предложить свои идеи. Для этого была организована дискуссионная площадка, участников разделили на четыре команды, и в таком составе они представили свои экологические проекты по защите окружающей среды, переработке бытовых отходов, озеленению.