В теплице правит бал… агрофотоника Сельское хозяйство 19 апреля 2025 г. 2:30 6 Рысбек Жантыкеев старший корреспондент отдела экономики Каждый день урожай с плантаций «под стеклом» отправляется в столичные магазины фото автора Удивляться, находясь в этом агротехнологическом сооружении, созданном для возделывания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте, приходится многому. Чего стоит только такой факт: учредителями тепличного хозяйства стали не представители агробизнеса, а ученые, основавшие ТОО «Led system media». Эта компания занималась и продолжает заниматься проектами, весьма далекими от агрономии, в том числе производством светильников и ламп на основе светодиодов (LED). Однако настал момент, когда сумма накопленных знаний привела к пониманию: нужно искать для них дополнительное применение. И энтузиасты занялись агрофотоникой – изучением влияния света на рост сельскохозяйственных растений. Как рассказал руководитель проекта Амангельды Таукенов, для воплощения идеи было решено построить теплицу на территории специальной экономической зоны «Астана – новый город», и в этом помог грант, выданный АО «Фонд науки». В 2019 году теплица вошла в строй и выдала первую продукцию – свежие овощи, которые стали отгружаться в торговые сети Астаны. На днях автору этих строк довелось побывать на объекте, где никогда не кончается лето, ведь здесь человека круглый год окружают огородные растения. …На входе в теплицу посетителей ждет обязательная процедура – дезинфекция обуви и переодевание в белый халат. С собой можно взять только диктофон, блокнот да фотокамеру: все остальное приходится оставить на входе – таковы внутренние требования, связанные с необходимостью защиты растений от болезней. – Теплица – экологически защищенное, закрытое сооружение, в котором живут и развиваются растения, – рассказывает в ходе экскурсии по объекту Амангельды Таукенов. – Они так же, как и любой живой организм, рождаются, растут, «кушают», спят… А для того чтобы чувствовали себя нормально, для них нужно создавать комфортные условия, в первую очередь климатические. Очень важна и защита, ведь те же овощи подвержены разным болезням и атакам сельскохозяйственных вредителей. Для этого даже используются насекомые, которых называют «энтомофаги». Их основная и единственная миссия – поедать вредные микроорганизмы. Первое, на что обращаешь внимание при знакомстве с «жителями» теплицы, так это на их «квартиры»: дело в том, что корни растений здесь находятся не в почве, а в небольших кубах, к каждому из которых подведены трубочки. Как выяснилось, основная на сегодняшний день продукция тепличного хозяйства – огурец – выращивается так называемым методом гидропоники. Овощи растут не в грунте и тем самым ограждаются от бесчисленного множества находящихся в нем вредных микроорганизмов. А две трубочки, подведенные к кубам, дают растениям воду и питательные вещества. По словам руководителя проекта, в пространстве теплицы очень много насыщенного кислорода, и его требуется разбавлять при помощи СО2. Последний загоняется внутрь по специальным каналам, улучшая фотосинтез растений. Амангельды Таукенов назвал три основных отличия этой теплицы от обычных. Первое. Здесь используются светодиодные облучатели, являющиеся источником искусственной фотосинтетической активной радиации. – Да, мы пришли в сельское хозяйство через... свет, – говорит собеседник. – Дело в том, что в той зоне, где мы географически находимся, не хватает, если можно так выразиться, солнечных лучей, и поэтому, чтобы получить хороший и качественный урожай, посадки нужно «досвечивать». Осуществляется это благодаря светильникам, которые потребляют мало электроэнергии и при этом имеют спектр излучения, схожий с солнечным. Этот спектр долго изучался и подбирался, производились опыты. По информации Амангельды Таукенова, влияние света на рост растений изучает отдельное направление науки – агрофотоника. Чтобы найти ответы на вопросы, связанные с этой темой, казахстанские ученые объединились с белорусскими коллегами и специалистами из Иллинойского университета США. В результате был создан специальный светильник, позволяющий стимулировать рост растений и при этом потребляющий в пять-шесть раз меньше электроэнергии, чем традиционные светильники. Кроме того, срок его службы составляет 20–25 лет. Изобретение было рождено на стыке многих наук. Его разработчикам требовались знания биологии, физики, оптоэлектроники… Вторая особенность объекта – в конструкции теплицы. Она накрыта специальным диффузным стеклом, дающим возможность растениям от восхода до заката максимально получать солнечную энергию. При этом, когда солнце находится в зените, оно не «жжет» их, а равномерно рассеивает свой свет. Наконец, третье отличие – программное обеспечение по управлению климатом, разработанное казахстанскими специалистами. Принцип действия его такой. К примеру, когда набегают тучи, включается дополнительный свет. Если датчики покажут необходимость в тумане, то делается его вброс в пространство теплицы. К слову, весь климат-контроль осуществляется без прямого участия человека, в автоматическом режиме. Отдельный блок теплицы занимает рассадное отделение. Здесь семечко культуры укладывается в кубик, начинается произрастание. Когда росток достигает высоты примерно в 10–15 см, растение перемещается в теплицу. Вегетативный период конкретно огурцов составляет около ста дней. Чтобы не пустовали площади этого блока, они дополнительно используются для выращивания салатов. В день моего посещения должен был состояться их сбор и отправка в торговую сеть. Есть на тепличной площади и опытный участок, где, по словам Амангельды Таукенова, проводятся научные исследования. Финансирование нынешней разработки осуществляется за счет гранта Министерства науки и высшего образования. В настоящее время проводятся исследования совместно с КазАТИУ им. С. Сейфуллина. Речь идет о трехгодичной программе по изучению влияния искусственного света с использованием светодиодов на развитие томатов. Исследуется принцип динамического освещения – использования света в различных дозах. Можно насыщать им растения или, наоборот, следует ограничивать? Кстати, у светильников имеются специальные LED-излучатели ультрафиолета, предназначенные для защиты растений от вредителей. В общем, испытывается совершенно новый тип тепличного светильника. Поэтому ежедневно ведется изучение показателей роста, фитоценоза, плазмы, продуктивности. – Экспериментальный участок поделен на три сектора, и в каждом из них используются по отдельности новые, комбинированные и старые светильники. Наблюдаем за развитием растения на каждом из участков. В сентябре сделаем аналитические обобщения, которые отразим в научной статье. Таким путем предоставим рекомендации аграриям относительно выращивания овощей в тепличных хозяйствах, – говорит собеседник. – К слову, со всей ответственностью скажу, наша теплица – единственная на всем постсоветском пространстве, где в таких масштабах используются светильники, изобретенные и произведенные своими силами. Убежден: развивать науку, сближать ее с бизнесом чрезвычайно важно и нужно. В противном случае под угрозой окажется национальная продовольственная безопасность. На овощном тепличном «конвейере», прообразом которого выступает теплица, постоянно проводится сертификация на содержание в огурцах нитратов и пестицидов. Потребителям предлагаются экологически чистые овощи. Однако, несмотря на это, продукцию ТОО «Led system media» на столичном рынке теснят более дешевые привозные товары. Проигрывая в качестве, они берут своей дешевизной. – Почему овощи, выращенные за тысячи километров от нашего города и привезенные сюда, могут быть дешевле местных? – задается вопросом Амангельды Таукенов. – Да, они имеют неплохой товарный вид, но что за этим стоит? Такие овощи накачаны разной химией, поэтому небезопасны для здоровья. Очевидно, пора уже сделать прозрачным качество продукции, и для этого можно воспользоваться методом экспресс-анализа. По сути, тепличный комплекс, производящий овощи, – это своего рода сельскохозяйственная ферма в черте столицы. В настоящее время ее учредители активно взаимодействуют с управлением по инвестициям и предпринимательству акимата Астаны. Однако госоргана с профильным сельскохозяйственным функционалом в главном городе страны пока не существует, то есть нет своего отраслевого оператора, а это рождает серьезные трудности с получением государственных субсидий. – Большей частью субсидии достаются теплицам, которые находятся в сельской местности, преимущественно в Южном Казахстане, – говорит собеседник. – Но мы тоже нуждаемся в господдержке, в том числе через специальные тарифы на покупку тепловой, электрической энергии, а также семян и удобрений. Это позволит сделать наши овощи дешевле. #овощи #урожай #теплицы #Led system media