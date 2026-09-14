Производство сельхозтехники заметно увеличилось в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По итогам 2025 года производство сельскохозяйственной техники в Казахстане увеличилось на 22,3% по сравнению с 2024-м годом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро нацстатистики АСПР

Количество предприятий и производств, выпускающих сельскохозяйственную и лесохозяйственную технику, составило 40 единиц. В структуре производства основной объем пришелся на сельскохозяйственные машины – 72,5%.

В 2025 году в стране было произведено 1 236 зерноуборочных комбайнов, что на 13,7% больше, чем в 2024 году. Основными регионами по производству зерноуборочных комбайнов стали Акмолинская область – 47,9%, Костанайская область – 32% и Северо-Казахстанская область – 18% от общего объема производства в стране.

За январь-июнь 2025 года Казахстан экспортировал 9 зерноуборочных комбайнов. По итогам 2025 года экспорт составил 16 единиц. Основными странами-получателями стали Таджикистан, Грузия и Узбекистан. По сведениям производителей экспорт сельхозтехники будет увеличиваться.