Фито-напиток на основе мёда и имбиря разработали казахстанские ученые

Сельское хозяйство,Изобретения
Дана Аменова
корреспондент

Технология готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности

Фото: пресс-служба МСХ РК

Учёные Казахского научно-исследовательского института перерабатывающей и пищевой промышленности, входящего в структуру Национального аграрного научно-образовательного центра, разработали технологию производства безалкогольного функционального фитонапитка на основе мёда и имбиря, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

Уникальность разработки заключается в том, что такое сочетание сырья в производстве функциональных напитков в Казахстане ранее не применялось. Учёные впервые объединили мёд и имбирь в единой рецептуре, разработав технологию их щадящей переработки с сохранением функциональных свойств исходного сырья.

В рамках проекта специалистами института было разработано и апробировано 40 рецептур. По итогам исследований и оценки органолептических и экономических показателей отобраны четыре наиболее перспективных варианта.

Полученные напитки характеризуются высоким содержанием антиоксидантов. При разработке технологии особое внимание уделялось сохранению биологически активных компонентов мёда и имбиря, что позволяет получить продукт с выраженной функциональной направленностью.

«Практическая значимость разработки заключается в возможности более широкого использования отечественного мёда в пищевой промышленности. Несмотря на значительные объёмы производства мёда в Казахстане, его доля в промышленном производстве функциональных напитков остаётся незначительной. Новая технология создаёт дополнительное направление для переработки продукции пчеловодства и выпуска продуктов с высокой добавленной стоимостью. На разработку получен патент РК на полезную модель. Также подготовлены методические рекомендации по промышленному производству безалкогольных и слабоалкогольных фитонапитков»,  проинформировали в ведомстве.

Технология готова к внедрению на предприятиях пищевой промышленности. Её дальнейшая реализация позволит расширить ассортимент отечественных функциональных напитков, повысить уровень переработки продукции пчеловодства и создать новые возможности для коммерциализации научных разработок НАНОЦ, добавили в МСХ.

#ученые #мед #фито-напиток #имбирь

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