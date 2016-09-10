В трех фарсахах от Тараза

Остатки Нижнего Барысхана в виде возвышенностей и бугров, находящихся севернее железнодорожной станции Талас и недалеко от одноименной реки, видны с автотрассы Тараз – Алматы. От границы областного центра до этого места, можно сказать, подать рукой. От въездной городской арки развалины располагаются буквально в 500 метрах.Согласно арабским письменам, Нижний Барысхан располагался примерно в трех фарсахах от средневекового Тараза. В маршрутниках Ибн Хордадбеха и Кудамы о нем сказано: «Барысхан – город на расстоянии двух человеческих голосов от Тараза на восток, вокруг него стена, которая уже разрушилась. Соборная мечеть среди рынков».– Купеческий город, датируемый VI – XII веками, был широко известен среди торговцев того времени. Именно в тот период на территории современного южного Казахстана прослеживается переход кочевых племен к оседлому образу жизни, – отмечает старший научный сотрудник государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники Древнего Тараза» Анна Крокошева. – Основателями Нижнего Барысхана считают согдийскую аристократию, переселившуюся с территории современного Узбекистана. Он входил в так называемое «золотое кольцо» Тараза, в котором насчитывалось около 30 городов-спутников.Предполагается, что название Барысхан происходит от животного, считавшегося священным, – снежного барса или, возможно, от имени местного правителя, ставка которого находилась здесь.Впервые руины поселения, по словам жамбылского архео­лога Искандера Торбекова, были обнаружены начальником Аулие-Атинского уезда и краеведом Василием Каллауром и русским офицером, востоковедом, тюркологом и историком Василием Бартольдом.– В то время еще можно было увидеть стены сооружения, – рассказал ученый. – За ней когда-то располагались мечети, базары, караван-сараи. Сохранились цитадельная часть и шахристан. По арабским и китайским источникам они установили, что перед ними – Нижний Барысхан, один из форпостов древнего Тараза. В нем проживало 2–3 тыс. человек, для того времени численность немалая. Чтобы войти в Тараз, противнику предстояло сначала пройти через ряд городов-крепостей, к которым относился и самый близкий к нему Нижний Барысхан.Это поселение отождествляется с городищем Торткультобе, находящимся на расстоянии около 15 км от Тараза. О нем упоминается в арабских и китайских письменных источниках. Шахристан был огражден крепостной стеной. К сожалению, в настоящее время от нее остался лишь оплывший вал, который хорошо отслеживается на аэрофотоснимках.Самый высокий участок стены, достигавший 8 м, – северный. Он примыкал к цитадели. По углам и периметру располагались сторожевые башни для охраны города, от которых в настоящее время остались небольшие всхолм­ления. С востока и запада прослеживаются два въезда на территорию шахристана. За ограждением со стороны обоих ворот к городищу примыкают две квадратные площадки разных размеров, где обнаружены остатки водохранилищ. Это следы рабада.Известный казахстанский археолог Карл Байпаков, несколько лет назад проводивший здесь раскопки, описывает Ниж­ний Барысхан так: «Городище имеет вид двухъярусного прямоугольного в плане бугра, ориентированного стенами по сторонам света». По данным ученого, размеры возвышенности в основании – 140 х 140 м, а ее высота составляет 4–5 м. Северо-западный угол был занят цитаделью, на месте которой сегодня виден только холм площадью 30 х 30 м и высотой 10 м. Вокруг центральных развалин обнаружены следы окружающей всю территорию стены, отступавшей от них на 1,5–2 км. Восточнее городища прослеживаются остатки отдельной застройки – усадеб, входивших в сельскохозяйственную округу.Первые раскопки начались здесь только в 1960-х годах. Их провели специалисты Института истории, археологии и этнографии. Затем последовал ряд других исследований. Археологи выявили группу помещений в форме прямоугольника и квад­рата. Ими расчищены напольные очаги, а рядом – каменные вымостки. В одном из помещений располагалась площадка из алебастра размерами 2,5 х 3,7 м, рядом с которой был вкопан хум высотой 1 м и диаметром 70 см. Позже установлено, что некогда здесь была винодельня.Ученые обнаружили, что помещения строились в основном из сырцового кирпича. Внутренние стены были отштукатурены, во многих домах на их поверх­ности стен выкладывался объемный орнамент.Исследования показали, что Нижний Барысхан относился к чис­лу богатых городов. Среди находок – кувшины разной формы с барельефным орнаментом, распис­ные глиняные чаши, датированные IX–XII веками, монеты... Судя по артефактам, которые сегодня хранятся в Жамбылском областном историко-краеведческом музее и коллекциях Астаны и Алматы, здесь жили довольно зажиточные люди. Оно и понятно, ведь поселение, как и его более известный сосед – Тараз, находились на Великом шелковом пути.– Нижний Барысхан просуществовал до XIII века, когда и был сожжен во время натиска монгольских захватчиков, – говорит Искандер Торбеков. – При его раскопках обнаружен большой пласт жженных бревен и обрушенной глиняной кровли, которые со временем стали консервационным слоем. Поселение не было восстановлено, оставшиеся в живых жители перебрались в Тараз. К слову, оно просуществовало на 100 лет дольше, чем сосед – Орнек, также погибший под штурмом врагов.Как рассказала Анна Крокошева, на территории городища раскопки проводились неоднократно. Но, к сожалению, так и не было сделано ни реставрации, ни консервации. Дело в том, что ранее такой цели не ставили. Главной задачей было найти новый археологический материал. Сегодня, по словам научного сотрудника, требуется проведение очередных археологических раскопок, результатом которых должны стать консервация, реставрация и музеефикация исторического памятника, на что, к сожалению, уже долгое время нет финансирования.