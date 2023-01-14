В центре Караганды нашли мертвого мужчину

Все обстоятельства его смерти сейчас выясняются.

Фото: Kazpravda.kz

Труп на 45-м квартале Караганды обнаружил очевидец. В департаменте полиции подтвердили информацию, передает Кazpravda.kz со ссылкой на eKaraganda.kz.

В полиции Карагандинской области информацию подтвердили и отметили, что зарегистрирован факт обнаружения трупа мужчины 40-45 лет.

"Обнаружен труп мужчины европейской национальности, без видимых признаков насильственной смерти. В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению личности и обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе ведомства.