Поэтому в Приаралье широко применяются современные методы орошения сельхозугодий и водопользования, составляющие основу эффективного управления водными ресурсами. Об этих и других аспектах социально-экономического развития рассказал на пресс-конференции в СЦК аким области Нурлыбек Налибаев.

В условиях текущих климатических изменений, сопровождаю­щихся устойчивыми периодами маловодья и засухи, водный вопрос обретает все более актуальное значение для многих земледельческих регионов страны. Не менее проблематичным он является и для аграриев Кызылординской области, испытывающих в последние годы немалые трудности в условиях недостатка воды для нужд поливного земледелия.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики Приаралья. В соответствии с природно-климатическими и почвенными особенностями региона сельскохозяйственная отрасль полностью ориентирована на орошаемое земледелие, в том числе на выращивание риса. По итогам нынешней уборочной кампании урожайность рисовых плантаций составила 56,5 центнера с гектара, в элеваторах собрано порядка 503 тыс. тонн риса.

– В текущем году, несмотря на нехватку поливной воды, земледельцам области удалось сохранить урожайность риса на уровне прошлого года, а также обеспечить высокий экспортный потенциал аграрной отрасли, – отметил аким.

За последние годы экспорт сельскохозяйственной продукции региона составил 84 млн долларов. При этом 96% экспортируемой продукции состоит из товаров глубокой переработки.

Между тем на помощь земледельцам приходят новые технологии и методы орошения, обеспечивающие более высокую продуктивность их хозяйственной деятельности. Как подчеркнул в связи с этим Нурлыбек Налибаев, приоритетами эффективного использования воды в сельскохозяйственной практике региона являются меры по расширению зоны применения методов капельного и дождевого орошения.

По словам главы региона, на сегодня совместно с Министерст­вом водных ресурсов и ирригации РК разработана Дорожная карта по восстановлению орошаемых систем в Кызылординской области. В рамках данной карты в области осуществляются мероприятия по реконструкции и модернизации ирригационной инфраструктуры, вводится автоматизация процессов накопления паводковых вод, учета и распределения поливной воды. К этой работе привлекаются и международные компании, обладающие соответствующими технологиями и компетенциями.

Нурлыбек Налибаев отметил, что критическое снижение уровня воды в Сырдарье и Аральском море по-прежнему носит проб­лемный характер. За последние 12 лет объем воды в северной части Аральского моря сократился на 6,8 млрд кубометров. В прошлом году начата реализация проекта «Сохранение плотины Кокарал». На эти цели выделено 4,6 млрд тенге. Реализация проекта продлится до 2024 года. В рамках этих мер будет восстановлена поврежденная часть плотины для обеспечения циркуляции воды в море и снижения уровня ее солености.

– В нынешнем году с использованием водосберегающих технологий засеяно 872 гектара сельскохозяйственных культур. Эту тенденцию мы намерены развивать и далее, – сказал аким области.

В центре внимания региональных властей также находятся и новые агротехнологии, разрабатываемые усилиями местных научных центров. В частности, для выведения новых сортов риса, а также других культур, повышения качества продукции особое внимание уделяется дея­тельности Казахского научно-исследовательского института рисоводства им. Ибрая Жахаева.

Как сообщил аким, недавно было подписано соглашение о сотрудничестве с Академией сельскохозяйственных наук в области научного и инновацион­ного развития агропромышленного комплекса. В аграрных хозяйствах области планируется внедрение в производство новых сортов риса с высокой урожайностью и быстрым сроком созревания.

– Сегодня нашими учеными тестируются несколько новых сортов. В этом году получены неплохие результаты. Новые сорта в рамках пилотного проекта созревают на 10–15 дней раньше, давая прирост средней урожайности более чем на 10 цент­неров с гектара по сравнению со средними статистическими показателями, – сообщил Нурлыбек Налибаев.

Аким заверил, что если этот положительный показатель сохранится и в следующем году, то с 2025 года проектные сорта будут внедрены в реальную практику.

Между тем в области продолжается работа по диверсификации посевных площадей. Как сообщил в связи с этим глава региона, к 2025 году площади, отведенные под рис, планируется сократить в зависимости от объема выделенной поливной воды. Вместо сокращаемых площадей влагоемких культур, какой является рис, будут увеличены посевные площади маловодных культур на 8,7 тыс. га.

– Кроме того, будут увеличены площади посевов масличных культур на 13%, кормовых – на 8%, картофеля, овощей и бахчевых – на 0,5%, а также зерновых – на 21%, – сказал спикер.

Глава региона также проинформировал о мерах, принимае­мых в сфере реальной экономики, где в ближайшие шесть лет планируется осуществить около 65 проектов с объемом инвестиций 1,1 трлн тенге. Это позволит создать дополнительно 9 тыс. рабочих мест. В нынешнем году завершено 15 проектов на сумму 14 млрд тенге. В результате принятых мер доля обрабатывающей отрасли в структуре региональной промышленности увеличилась до 30%.

Одним из новых индустриальных предприятий, введенных в эксплуатацию в прошлом году, является стекольный завод, который сегодня стабильно работает, производя востребованную на рынке продукцию.

По словам акима, 70% продукции завода поставляется на внутренний рынок, 30% – отправляется на экспорт в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. С момента ввода предприятия освоено 85% проектной мощности и выпущено 167 тыс. тонн стекольной продукции.

– Сегодня есть возможности для развития пояса малого и среднего бизнеса вокруг предприятия. При заводе будут соз­даны восемь дополнительных производств по выпуску различных стеклянных изделий стоимостью более 130 миллиардов тенге. В следующем году будет запущено производство энерго­сберегающего стекла объемом до 5 миллионов квадратных метров в год, начнется строительство завода по выпуску стеклянных бутылок и завода по производству зеркал. Также будет запущен цех по выпуску извести и сухих строительных смесей, – сказал аким области.