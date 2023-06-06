В управлении образования отреагировали на видео с нарушениями в лицее "Жас Улан"

В управлении сообщили, что в ходе служебного расследования факты подтвердились и в отношении виновных были приняты меры дисциплинарного взыскания.

Фото: zhasulan.mil.kz

В Казнете распространяют видео с избиением учеников лицея "Жас Улан" в Семее. В Управлении образования Абайской области прокомментировали кадры, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

"Правильное воспитание. Нельзя материться", – так подписан ролик, на кадрах которого мужчина в форме ударяет ребенка ремнем, проводя разъяснительную "беседу" о нецензурной брани.

В другой публикации автор сообщения утверждает, что во время учебы ему дважды ломали нос и вымогали деньги.

Тем временем в Управлении образования Абайской области подтвердили, что такие факты действительно имели место.

"В ходе мониторинга социальных сетей была обнаружена видеозапись, на которой улан 111 взвода ударил улана 91 взвода. Также была обнаружена видеозапись, на которой офицер ударил ремнем улана 71 взвода. Вышеуказанные факты имели место в октябре 2022 года", - прокомментировали в пресс-службе Управления образования Абайской области

В управлении сообщили, что в ходе служебного расследования данные факты подтвердились и в отношении виновных были приняты меры дисциплинарного взыскания.

"Воспитанник 111 взвода был отчислен 6 февраля 2023 года, офицер был уволен 8 февраля 2023 года. Взаимоотношения между уланами, конфликтные ситуации и действия педагогов находятся на постоянном контроле руководства лицея "Жас Улан" Семея и управления образования", - добавили в областном управления образования.